İspanya'da Evinden Sedyeyle Çıkarılan 87 Yaşındaki Maricarmen Abascal Hayatını Kaybetti
Madrid'de 70 yılı aşkın süredir kiracı olarak yaşadığı evden 23 Eylül'de sedyeyle çıkarılan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal, 7 Ekim Çarşamba günü hayatını kaybetti. Ölüm haberini Madrid Kiracılar Sendikası (Sindicato de Inquilinas) X hesabından duyurdu. Abascal, tahliyenin ardından Gregorio Marañón Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Yaşlı kadının evinden çıkarılması İspanya'da konut krizinin simgesine dönüşmüş, Puerta del Sol Meydanı'nda protesto kampı kurulmuş, ülkenin pek çok kentinde eylem yapılmıştı. Başbakan Pedro Sánchez'in konut düzenlemelerinin Meclis'ten dönmesinin ardından açıkladığı erken seçim kararı da bu tartışmanın tam ortasında gelmişti. Ev sahibi şirketle varılan anlaşma Abascal'ın evine dönmesine imkân tanıyacaktı ancak kadın o günü göremedi.
Kirası 500 euro olan daire için ev sahibi 1.650 ila 2.650 euro istemişti
Tahliyeden sonra kurulan anlaşma yaşlı kadın için çok geç kaldı
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