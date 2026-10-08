İspanya'da Evinden Sedyeyle Çıkarılan 87 Yaşındaki Maricarmen Abascal Hayatını Kaybetti

Maricarmen Abascal, Madrid'in Retiro semtinde Alcalde Sainz de Baranda Caddesi'ndeki 92 metrekarelik dairede yaşıyordu. Daire için babasının 1950'lerde imzaladığı eski usul kira sözleşmesi geçerliydi ve Abascal aylık 500 euro ödüyordu. Binayı satın alan Urbagestión ise kirayı 1.650 ile 2.650 euro arasında bir rakama çıkarmak istedi. Tek geliri 1.350 euroluk emekli maaşı olan Abascal bu bedeli karşılayamadı; aylık geliri, istenen en yüksek kiranın yaklaşık yarısı kadardı. Süren hukuki sürecin sonunda tahliye kararı çıktı.

23 Eylül'de polis ekipleri yaşlı kadını evinden sedyeyle çıkardı; kapının önünde yüzlerce kişi toplanmıştı. O anlara ait görüntüler kısa sürede dünya basınına yansıdı ve Abascal, İspanya'da kiraların altından kalkılamaz hale gelmesinin yüzü oldu.