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İspanya'da Evinden Sedyeyle Çıkarılan 87 Yaşındaki Maricarmen Abascal Hayatını Kaybetti

İspanya'da Evinden Sedyeyle Çıkarılan 87 Yaşındaki Maricarmen Abascal Hayatını Kaybetti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.10.2026 - 10:34
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Madrid'de 70 yılı aşkın süredir kiracı olarak yaşadığı evden 23 Eylül'de sedyeyle çıkarılan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal, 7 Ekim Çarşamba günü hayatını kaybetti. Ölüm haberini Madrid Kiracılar Sendikası (Sindicato de Inquilinas) X hesabından duyurdu. Abascal, tahliyenin ardından Gregorio Marañón Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Yaşlı kadının evinden çıkarılması İspanya'da konut krizinin simgesine dönüşmüş, Puerta del Sol Meydanı'nda protesto kampı kurulmuş, ülkenin pek çok kentinde eylem yapılmıştı. Başbakan Pedro Sánchez'in konut düzenlemelerinin Meclis'ten dönmesinin ardından açıkladığı erken seçim kararı da bu tartışmanın tam ortasında gelmişti. Ev sahibi şirketle varılan anlaşma Abascal'ın evine dönmesine imkân tanıyacaktı ancak kadın o günü göremedi.

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Kirası 500 euro olan daire için ev sahibi 1.650 ila 2.650 euro istemişti

Kirası 500 euro olan daire için ev sahibi 1.650 ila 2.650 euro istemişti

Maricarmen Abascal, Madrid'in Retiro semtinde Alcalde Sainz de Baranda Caddesi'ndeki 92 metrekarelik dairede yaşıyordu. Daire için babasının 1950'lerde imzaladığı eski usul kira sözleşmesi geçerliydi ve Abascal aylık 500 euro ödüyordu. Binayı satın alan Urbagestión ise kirayı 1.650 ile 2.650 euro arasında bir rakama çıkarmak istedi. Tek geliri 1.350 euroluk emekli maaşı olan Abascal bu bedeli karşılayamadı; aylık geliri, istenen en yüksek kiranın yaklaşık yarısı kadardı. Süren hukuki sürecin sonunda tahliye kararı çıktı.

23 Eylül'de polis ekipleri yaşlı kadını evinden sedyeyle çıkardı; kapının önünde yüzlerce kişi toplanmıştı. O anlara ait görüntüler kısa sürede dünya basınına yansıdı ve Abascal, İspanya'da kiraların altından kalkılamaz hale gelmesinin yüzü oldu.

Tahliyeden sonra kurulan anlaşma yaşlı kadın için çok geç kaldı

Tahliyeden sonra kurulan anlaşma yaşlı kadın için çok geç kaldı

Tahliyenin ardından Puerta del Sol'da çadırlar kuruldu, binlerce kişi sokağa çıktı. Artan baskı karşısında Urbagestión, Abascal'ın aynı daireye eski kirasına yakın bir bedelle dönmesini kabul etti. Kiracılar Sendikası ise ölümü duyururken bu çözümün çok geç geldiğini belirtti.

Sánchez hükümeti, savunmasız durumdaki kiracıların 2030'a kadar evlerinden çıkarılmasını engellemeyi hedefleyen iki kararname hazırlamıştı ancak Meclis bunları 2 Ekim'de reddetti. Sánchez 5 Ekim'de erken seçim kararını duyurdu; İspanya 29 Kasım'da sandığa gidecek. Başbakan, Abascal'ın ölümünün ardından yayımladığı mesajda ailesine ve sevdiklerine sevgilerini iletti. Konut krizi seçim kampanyasının da ana gündem maddelerinden biri olacak gibi görünüyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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