Real Madrid, Rodri'nin Kazanmasıyla Başlattığı İki Yıllık Ballon d'Or Boykotunu Bitirdi

Real Madrid, 2024 Ballon d'Or töreni için Paris'e heyet göndermedi. Ödülü Manchester City'li Rodri alırken Vinicius Junior, listede ikinci sırada kaldı. Kulübün bu tavrı, ödül sahibinin belli olduğu gecenin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Geçen yıl 22 Eylül'de Paris'te yapılan törende ödülü Paris Saint-Germain'li Ousmane Dembele aldı, kadınlarda ise Aitana Bonmati üst üste üçüncü kez en iyi seçildi. Madrid, o gecede de büyük oranda temsil edilmedi. Böylece iki yıl boyunca kulübün resmi katılımı olmadan geçen bir tören dönemi yaşandı.