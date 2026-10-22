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Real Madrid, Rodri'nin Kazanmasıyla Başlattığı İki Yıllık Ballon d'Or Boykotunu Bitirdi

Real Madrid, Rodri'nin Kazanmasıyla Başlattığı İki Yıllık Ballon d'Or Boykotunu Bitirdi

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
22.10.2026 - 17:04
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Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Real Madrid, 2024'te başlattığı Ballon d'Or boykotunu sonlandırdı. Kulüp, 26 Ekim Pazartesi günü Londra'da düzenlenecek törene kalabalık bir kafileyle katılacak. Madrid ekibi Vinicius Junior'un ödülü Rodri'ye kaptırdığı 2024 gecesinden beri töreni protesto ediyordu. Bu yıl dört futbolcusuyla adaylar arasında yer alan Real'de isimler: Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior ve Marc Cucurella. Kaleci kategorisinde Thibaut Courtois, genç yetenek kategorisinde ise Yan Diomande de Madrid'i temsil ediyor.

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Boykot, 2024'te Vinicius'un Rodri'ye kaybetmesiyle başladı

Boykot, 2024'te Vinicius'un Rodri'ye kaybetmesiyle başladı

Real Madrid, 2024 Ballon d'Or töreni için Paris'e heyet göndermedi. Ödülü Manchester City'li Rodri alırken Vinicius Junior, listede ikinci sırada kaldı. Kulübün bu tavrı, ödül sahibinin belli olduğu gecenin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Geçen yıl 22 Eylül'de Paris'te yapılan törende ödülü Paris Saint-Germain'li Ousmane Dembele aldı, kadınlarda ise Aitana Bonmati üst üste üçüncü kez en iyi seçildi. Madrid, o gecede de büyük oranda temsil edilmedi. Böylece iki yıl boyunca kulübün resmi katılımı olmadan geçen bir tören dönemi yaşandı.

Madrid'in dört futbolcusu adaylar arasında, kafilede oyuncular da var

Madrid'in dört futbolcusu adaylar arasında, kafilede oyuncular da var

L'Equipe'e göre kafilede kulüp yöneticilerinin yanı sıra birkaç futbolcunun da bulunması bekleniyor. Kaç oyuncunun Londra'ya gideceği ve kimlerin kafilede yer alacağı şimdilik netleşmedi.

Kulüp, eylül ayında adayların açıklandığı gün Mbappe, Bellingham, Vinicius ve Cucurella'nın aday olduğunu resmi kanallarından duyurmuştu. Bu paylaşım, Madrid'in ödüle yönelik mesafeli tutumunda ilk yumuşama işareti olarak okunmuştu. Courtois'nın kaleciler, Diomande ile Felicia Schröder'in genç yetenek kategorilerinde adaylığı da Madrid'in törendeki dahil olma alanını genişletiyor.

Tören, Barcelona deplasmanındaki Clásico'nun ertesi gününe denk geliyor

Tören, Barcelona deplasmanındaki Clásico'nun ertesi gününe denk geliyor

La Liga'nın 10. haftasında 25 Ekim Pazar akşamı Camp Nou'da oynanacak Clásico, Ballon d'Or töreninden bir gün önce olacak. Madrid kafilesi, Barcelona deplasmanının hemen ardından Londra'ya gidecek. Ödül töreni, Ballon d'Or tarihinde ilk kez İngiltere'nin başkentinde yapılıyor.

Real Madrid'in ödülle bağı güçlü: kulüp 2018'de Luka Modric'in, 2022'de Karim Benzema'nın Ballon d'Or kazandığı yıllarda törenin başrollerinden biriydi. 2024'te Vinicius Junior'un Rodri'ye yenilmesi bu bağı iki yıl boyunca askıya aldı.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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