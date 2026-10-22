Real Madrid, Rodri'nin Kazanmasıyla Başlattığı İki Yıllık Ballon d'Or Boykotunu Bitirdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Real Madrid, 2024'te başlattığı Ballon d'Or boykotunu sonlandırdı. Kulüp, 26 Ekim Pazartesi günü Londra'da düzenlenecek törene kalabalık bir kafileyle katılacak. Madrid ekibi Vinicius Junior'un ödülü Rodri'ye kaptırdığı 2024 gecesinden beri töreni protesto ediyordu. Bu yıl dört futbolcusuyla adaylar arasında yer alan Real'de isimler: Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior ve Marc Cucurella. Kaleci kategorisinde Thibaut Courtois, genç yetenek kategorisinde ise Yan Diomande de Madrid'i temsil ediyor.
Boykot, 2024'te Vinicius'un Rodri'ye kaybetmesiyle başladı
Madrid'in dört futbolcusu adaylar arasında, kafilede oyuncular da var
Tören, Barcelona deplasmanındaki Clásico'nun ertesi gününe denk geliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın