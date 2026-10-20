Ballon d'Or 'Tüm Zamanların En İyisi' Ödülü İçin Adaylarını Açıkladı

B.O.A.T oylamasının kuralı basit: listeye girmek için Ballon d'Or'u en az iki kez kazanmış olmak gerekiyor. Bu yüzden ödülü yalnızca bir kez alan isimler aday listesinde yer almıyor.

Listenin başında 8 ödüllü Lionel Messi ile 5 ödüllü Cristiano Ronaldo duruyor. Onları Brezilyalı Ronaldo Nazário, Hollandalı Marco van Basten ile Johan Cruyff, Fransız Michel Platini, Alman Karl-Heinz Rummenigge ile Franz Beckenbauer, İngiliz Kevin Keegan ve Real Madrid'in efsane ismi Alfredo Di Stéfano izliyor.

Platini 1983, 1984 ve 1985'te üst üste üç kez ödülü kazanarak listenin en dikkat çekici serilerinden birine imza atmıştı. Cruyff ise 1971, 1973 ve 1974'te ödülü üç kez aldı.