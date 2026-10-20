Ballon d'Or 'Tüm Zamanların En İyisi' Ödülü İçin Adaylarını Açıkladı
Ballon d'Or'un resmi platformu ballondor.com, tüm zamanların en iyisini seçmek için Ballon d'Or Of All Time, kısaca B.O.A.T adını verdiği bir oylama başlattı. Ödülü en az iki kez kazanmış 10 futbolcu aday oldu: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff ve Alfredo Di Stéfano. Oylamada kariyerler değil, ödüllü sezonlar yarışıyor; yani Messi'nin sekiz, Ronaldo'nun beş sezonu ayrı seçenek olarak listede yer alıyor. Oy başına 1 euro ödenen oylama 27 Ekim'de kapanacak, sonuç 28 Ekim'de açıklanacak. Şimdilik Ronaldo'nun 2008 sezonu açık ara önde.
Ballon d'Or 'Tüm Zamanların En İyisi' ödülü adaylarından hangisini seçersin?
Oylamaya Yalnızca Ballon d'Or'u Birden Fazla Kez Kazanan 10 Futbolcu Girebiliyor
Ronaldo'nun 2008 Sezonu Yaklaşık Yüzde 62 Oyla Önde Gidiyor
Oy Başına 1 Euro Ödeniyor, Sonuç 28 Ekim'de Açıklanacak
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