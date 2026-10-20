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Ballon d'Or 'Tüm Zamanların En İyisi' Ödülü İçin Adaylarını Açıkladı

Ballon d'Or 'Tüm Zamanların En İyisi' Ödülü İçin Adaylarını Açıkladı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
20.10.2026 - 16:16
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Ballon d'Or'un resmi platformu ballondor.com, tüm zamanların en iyisini seçmek için Ballon d'Or Of All Time, kısaca B.O.A.T adını verdiği bir oylama başlattı. Ödülü en az iki kez kazanmış 10 futbolcu aday oldu: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff ve Alfredo Di Stéfano. Oylamada kariyerler değil, ödüllü sezonlar yarışıyor; yani Messi'nin sekiz, Ronaldo'nun beş sezonu ayrı seçenek olarak listede yer alıyor. Oy başına 1 euro ödenen oylama 27 Ekim'de kapanacak, sonuç 28 Ekim'de açıklanacak. Şimdilik Ronaldo'nun 2008 sezonu açık ara önde.

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Ballon d'Or 'Tüm Zamanların En İyisi' ödülü adaylarından hangisini seçersin?

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Oylamaya Yalnızca Ballon d'Or'u Birden Fazla Kez Kazanan 10 Futbolcu Girebiliyor

Oylamaya Yalnızca Ballon d'Or'u Birden Fazla Kez Kazanan 10 Futbolcu Girebiliyor

B.O.A.T oylamasının kuralı basit: listeye girmek için Ballon d'Or'u en az iki kez kazanmış olmak gerekiyor. Bu yüzden ödülü yalnızca bir kez alan isimler aday listesinde yer almıyor.

Listenin başında 8 ödüllü Lionel Messi ile 5 ödüllü Cristiano Ronaldo duruyor. Onları Brezilyalı Ronaldo Nazário, Hollandalı Marco van Basten ile Johan Cruyff, Fransız Michel Platini, Alman Karl-Heinz Rummenigge ile Franz Beckenbauer, İngiliz Kevin Keegan ve Real Madrid'in efsane ismi Alfredo Di Stéfano izliyor.

Platini 1983, 1984 ve 1985'te üst üste üç kez ödülü kazanarak listenin en dikkat çekici serilerinden birine imza atmıştı. Cruyff ise 1971, 1973 ve 1974'te ödülü üç kez aldı.

Ronaldo'nun 2008 Sezonu Yaklaşık Yüzde 62 Oyla Önde Gidiyor

Ronaldo'nun 2008 Sezonu Yaklaşık Yüzde 62 Oyla Önde Gidiyor

Oylamanın en ilginç yanı, kariyerlerin değil tek tek ödüllü sezonların yarışması. Messi'nin sekiz, Ronaldo'nun beş ödüllü sezonu listede ayrı seçenek olarak yer alıyor; Ronaldo Nazário'nun 1997 ve 2002 sezonları da bu seçeneklerin arasında.

Şimdilik tablo net: Ronaldo'nun Manchester United formasıyla ödülü kazandığı 2008 sezonu yaklaşık yüzde 62 oyla açık ara önde. Oylama sürdüğü için bu oranların değişmesi mümkün.

Oylamanın ücretli olması sosyal medyada tartışma yarattı. Rakip taraftar gruplarının sonucun meşruiyetini sorguladığı, organize olan toplulukların ve harcanan paranın tabloyu etkileyebileceği yorumları yapılıyor.

Oy Başına 1 Euro Ödeniyor, Sonuç 28 Ekim'de Açıklanacak

Oy Başına 1 Euro Ödeniyor, Sonuç 28 Ekim'de Açıklanacak

Her oy için 1 euro ödeniyor ve aynı seçeneğe birden fazla kez oy vermek mümkün. Oy veren herkes ikonik bir Ballon d'Or fotoğrafına ve topluluğa erişim hakkı kazanıyor; her oy ayrıca 2027'deki 71. Ballon d'Or töreni için iki bilet kazanma çekilişine katılım anlamına geliyor.

Oylama 27 Ekim'de Paris saatiyle 23.59'da, yani Türkiye saatiyle 28 Ekim'de 01.59'da sona erecek. Sonuçlar 28 Ekim'de ballondor.com üzerinden açıklanacak.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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