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Fransa'da Günlerdir Süren Protestoların Geldiği Nokta Havadan Görüntülendi

Fransa'da Günlerdir Süren Protestoların Geldiği Nokta Havadan Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.10.2026 - 22:05

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Fransa'da eylül sonunda Paris'in kuzeyindeki liselerde başlayan okul eylemleri, kısa sürede hayat pahalılığına ve kamu hizmetlerindeki yetersizliğe tepki gösteren yüz binlerce kişinin sokağa çıktığı bir harekete dönüştü. Ülkemizde de yakından takip edilen gösteriler, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan kaosun ardından bugün yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

Paris'te düzenlenen yürüyüşe katılan kalabalığın büyüklüğü, binaların üst katlarından çekilen iki ayrı videoyla gözler önüne serildi. Görüntülerde caddelerin ve köprünün baştan sona insanlarla dolduğu görüldü. Kalabalık, Fransa'da yaşanaların boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi. 

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Okul eylemi hayat pahalılığı yürüyüşüne dönüştü.

Okul eylemi hayat pahalılığı yürüyüşüne dönüştü.

Fransa'daki gösteriler eylül sonunda Paris'in kuzeyindeki işçi mahallelerinde bulunan liselerde başladı. Öğrenciler öğretmen eksikliğine, yetersiz eğitim olanaklarına ve bakımsız derslikler ile üniversiteye kabul sistemindeki belirsizliklere tepki gösterdi. Akaryakıt fiyatlarındaki artıştan ve hükümetin ekonomi politikalarından şikayetçi kesimler de eylemlere katılınca gösteriler hızla büyüdü. Fransa'nın en büyük sendikalarından CGT öğrencilere destek verirken, 2018'de akaryakıt zammına karşı ortaya çıkan Sarı Yelekliler hareketinin üyeleri de yürüyüşlerde yer aldı.

Bugün (24 Ekim) yapılan yürüyüş Porte d'Italie'den başlayıp Porte de Vincennes'e uzandı. Resmi rakamlara göre Paris'te yaklaşık 110 bin, ülke genelinde ise 410 bin kişi sokağa çıktı. Sendikalar ise gerçek katılımın bu rakamların çok daha üzerinde olduğunu söylüyor.

Gösteriler sonrasında hükümet 3 bin ek yedek öğretmen görevlendirilmesine ve bazı üniversite kayıt ücreti artışlarının iptaline karar verdi. Ücret, emekli aylığı ve hayat pahalılığına ilişkin talepler ise henüz karşılık bulmadı. Nisan 2027'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine giderken bu tablo, Macron yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor. Aynı dönemde Arnavutluk, İspanya, İtalya ve Portekiz'de de benzer geçim sıkıntıları sokağa taşındı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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