Fransa'da Günlerdir Süren Protestoların Geldiği Nokta Havadan Görüntülendi

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fransa'da eylül sonunda Paris'in kuzeyindeki liselerde başlayan okul eylemleri, kısa sürede hayat pahalılığına ve kamu hizmetlerindeki yetersizliğe tepki gösteren yüz binlerce kişinin sokağa çıktığı bir harekete dönüştü. Ülkemizde de yakından takip edilen gösteriler, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan kaosun ardından bugün yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.
Paris'te düzenlenen yürüyüşe katılan kalabalığın büyüklüğü, binaların üst katlarından çekilen iki ayrı videoyla gözler önüne serildi. Görüntülerde caddelerin ve köprünün baştan sona insanlarla dolduğu görüldü. Kalabalık, Fransa'da yaşanaların boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.
👇
Okul eylemi hayat pahalılığı yürüyüşüne dönüştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın