Fransa'da Günlerdir Süren Protestoların Geldiği Nokta Havadan Görüntülendi

Fransa'daki gösteriler eylül sonunda Paris'in kuzeyindeki işçi mahallelerinde bulunan liselerde başladı. Öğrenciler öğretmen eksikliğine, yetersiz eğitim olanaklarına ve bakımsız derslikler ile üniversiteye kabul sistemindeki belirsizliklere tepki gösterdi. Akaryakıt fiyatlarındaki artıştan ve hükümetin ekonomi politikalarından şikayetçi kesimler de eylemlere katılınca gösteriler hızla büyüdü. Fransa'nın en büyük sendikalarından CGT öğrencilere destek verirken, 2018'de akaryakıt zammına karşı ortaya çıkan Sarı Yelekliler hareketinin üyeleri de yürüyüşlerde yer aldı.

Bugün (24 Ekim) yapılan yürüyüş Porte d'Italie'den başlayıp Porte de Vincennes'e uzandı. Resmi rakamlara göre Paris'te yaklaşık 110 bin, ülke genelinde ise 410 bin kişi sokağa çıktı. Sendikalar ise gerçek katılımın bu rakamların çok daha üzerinde olduğunu söylüyor.

Gösteriler sonrasında hükümet 3 bin ek yedek öğretmen görevlendirilmesine ve bazı üniversite kayıt ücreti artışlarının iptaline karar verdi. Ücret, emekli aylığı ve hayat pahalılığına ilişkin talepler ise henüz karşılık bulmadı. Nisan 2027'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine giderken bu tablo, Macron yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor. Aynı dönemde Arnavutluk, İspanya, İtalya ve Portekiz'de de benzer geçim sıkıntıları sokağa taşındı.