Türkiye'de Yüzlerce Şubesi Var! Fransa'daki Olaylar Dev Marketi Vurdu

Şirket, 20 Ekim'de yayımladığı üçüncü çeyrek faaliyet raporunda tablonun yalnızca kırık camlar ve boşaltılan raflardan ibaret olmadığını ortaya koydu. Mali İşler Direktörü Matthieu Malige, gelişmelerin yıllık faaliyet kârı üzerinde 80 milyon ile 200 milyon euro arasında olumsuz etki yaratabileceğini açıkladı. Şirket bu rakamın kesinleşmiş bir zarar değil, yıl sonuna kadar oluşabilecek toplam risk olduğunun altını çizdi.

Yönetim 2026 hedeflerini de aşağı çekti. Faaliyet kâr marjında beklenen 25 baz puanlık artış 0 ila 15 baz puan aralığına indirildi. Hisse başına kârda yüksek tek haneli büyüme beklentisi yerini yatay ya da sınırlı bir artışa bıraktı. Serbest nakit akışının 2025'e göre bir miktar gerilemesi beklenirken, Fransa için ayrılan 1,7 milyar euroluk yatırım bütçesi 100 milyon euro kısılarak 1,6 milyar euroya çekildi.

Revize hedefler yatırımcıyı ürküttü. 21 Ekim'de Paris'te işlemlere başlayan Carrefour hisseleri ilk saatlerde yüzde 15'e yakın düştü ve şirket tarihindeki en sert günlük kayıplardan birini yaşadı. Hisse, CAC 40 ve Stoxx Europe 600 endekslerinde en çok değer kaybedenlerin başında yer aldı. JPMorgan analistleri ise şirketin cirosunun yaklaşık yarısını Fransa'dan elde ettiğini hatırlatarak, olayların Fransa, İspanya ve Brezilya gibi ana pazarlardaki hacim büyümesine dair soru işaretlerini artırdığını vurguladı.