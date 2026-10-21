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Türkiye'de Yüzlerce Şubesi Var! Fransa'daki Olaylar Dev Marketi Vurdu

Türkiye'de Yüzlerce Şubesi Var! Fransa'daki Olaylar Dev Marketi Vurdu

Fransa
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
21.10.2026 - 15:33
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Fransa'da hayat pahalılığına karşı başlayan protestolar, ülkenin en büyük perakende devlerinden Carrefour'u sarstı. Yaklaşık 50 mağazası zarar gören şirket, yıllık faaliyet kârının 200 milyon euroya kadar erimesi riskini duyurdu. Açıklamanın ardından Paris Borsası'nda Carrefour hisseleri yüzde 15'e yakın değer kaybetti. Öte yandan dev marketin Türkiye'de hisseleri piyasadaki genel satış baskısına rağmen pozitif ayrıştı.

Kaynak: hisse.net

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Fransa'daki olayların ilk hedefi Carrefour mağazaları oldu.

Fransa'daki olayların ilk hedefi Carrefour mağazaları oldu.

17 Ekim'de akaryakıt fiyatları ve hayat pahalılığına tepkiyle başlayan gösteriler kısa sürede büyüdü. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre ülke genelinde yaklaşık 3 bin iş yeri zarar gördü ya da yağmalandı, Paris ve Lyon başta olmak üzere 12 kentte kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Carrefour CEO'su Alexandre Bompard, olayların ilk günlerinde özellikle kent merkezlerindeki küçük formatlı mağazaların hedef alındığını söyledi. Bompard'ın verdiği bilgiye göre yaklaşık 50 lokasyon doğrudan etkilendi, bu mağazaların önemli bir kısmında ciddi yağma ve hasar yaşandı.

Fransa'daki olaylar dev marketi vurdu.

Fransa'daki olaylar dev marketi vurdu.

Şirket, 20 Ekim'de yayımladığı üçüncü çeyrek faaliyet raporunda tablonun yalnızca kırık camlar ve boşaltılan raflardan ibaret olmadığını ortaya koydu. Mali İşler Direktörü Matthieu Malige, gelişmelerin yıllık faaliyet kârı üzerinde 80 milyon ile 200 milyon euro arasında olumsuz etki yaratabileceğini açıkladı. Şirket bu rakamın kesinleşmiş bir zarar değil, yıl sonuna kadar oluşabilecek toplam risk olduğunun altını çizdi.

Yönetim 2026 hedeflerini de aşağı çekti. Faaliyet kâr marjında beklenen 25 baz puanlık artış 0 ila 15 baz puan aralığına indirildi. Hisse başına kârda yüksek tek haneli büyüme beklentisi yerini yatay ya da sınırlı bir artışa bıraktı. Serbest nakit akışının 2025'e göre bir miktar gerilemesi beklenirken, Fransa için ayrılan 1,7 milyar euroluk yatırım bütçesi 100 milyon euro kısılarak 1,6 milyar euroya çekildi.

Revize hedefler yatırımcıyı ürküttü. 21 Ekim'de Paris'te işlemlere başlayan Carrefour hisseleri ilk saatlerde yüzde 15'e yakın düştü ve şirket tarihindeki en sert günlük kayıplardan birini yaşadı. Hisse, CAC 40 ve Stoxx Europe 600 endekslerinde en çok değer kaybedenlerin başında yer aldı. JPMorgan analistleri ise şirketin cirosunun yaklaşık yarısını Fransa'dan elde ettiğini hatırlatarak, olayların Fransa, İspanya ve Brezilya gibi ana pazarlardaki hacim büyümesine dair soru işaretlerini artırdığını vurguladı.

Paris'te kan kaybeden Carrefour'un aksine CarrefourSA hisseleri yükseldi.

Paris'te kan kaybeden Carrefour'un aksine CarrefourSA hisseleri yükseldi.

Borsa İstanbul'da ise tablo tam tersiydi. Nisan ayında imzalanan anlaşmayla payları Aydın Grup'a bağlı Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye devredilen CarrefourSA (CRFSA), BIST 100 endeksinin ekside seyrettiği günde pozitif ayrıştı.

Saat 13.20 itibarıyla CRFSA hisseleri yüzde 2,82 (5,40 TL) yükselişle 197,00 TL'den işlem gördü. Gün içinde en düşük 187,30 TL, en yüksek 203,30 TL görülürken işlem hacmi 161,56 milyon TL'ye ulaştı.

(Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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