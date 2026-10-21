Türkiye'de Yüzlerce Şubesi Var! Fransa'daki Olaylar Dev Marketi Vurdu
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Fransa'da hayat pahalılığına karşı başlayan protestolar, ülkenin en büyük perakende devlerinden Carrefour'u sarstı. Yaklaşık 50 mağazası zarar gören şirket, yıllık faaliyet kârının 200 milyon euroya kadar erimesi riskini duyurdu. Açıklamanın ardından Paris Borsası'nda Carrefour hisseleri yüzde 15'e yakın değer kaybetti. Öte yandan dev marketin Türkiye'de hisseleri piyasadaki genel satış baskısına rağmen pozitif ayrıştı.
Fransa'daki olayların ilk hedefi Carrefour mağazaları oldu.
Fransa'daki olaylar dev marketi vurdu.
Paris'te kan kaybeden Carrefour'un aksine CarrefourSA hisseleri yükseldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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