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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Adaylık Açıklaması: “Benim Hiçbir Zaman Talebim Olmadı”

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Adaylık Açıklaması: “Benim Hiçbir Zaman Talebim Olmadı”

Kemal Kılıçdaroğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.04.2025 - 10:10

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kurultay kararı almıştı. Özel’in aldığı kurultay kararının partiye atanacak kayyumun önüne geçmek için olduğu iddia ediliyordu. 

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü’den Saygı Öztürk’e CHP’nin kurultayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Kılıçdaroğlu, “Adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı.” ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 6 Nisan’da olağanüstü kurultay karar almıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 6 Nisan’da olağanüstü kurultay karar almıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında kurultay kararını açıklamıştı.

Özel’in, son kurultayda şaibe olduğu iddiaları sebebiyle partiye kayyum atanmasının önüne geçmek için bu kararı aldığı konuşuluyordu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, 'Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması' dedi.

Kaynak

Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şu şekilde 👇

Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şu şekilde 👇

'Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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