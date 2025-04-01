Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Adaylık Açıklaması: “Benim Hiçbir Zaman Talebim Olmadı”
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Adaylık Açıklaması: “Benim Hiçbir Zaman Talebim Olmadı”
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kurultay kararı almıştı. Özel’in aldığı kurultay kararının partiye atanacak kayyumun önüne geçmek için olduğu iddia ediliyordu.
CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü’den Saygı Öztürk’e CHP’nin kurultayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, “Adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı.” ifadelerini kullandı.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 6 Nisan’da olağanüstü kurultay karar almıştı.
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şu şekilde 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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