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TRT'deki Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat'ın Hayvanlar İçin Oluşturduğu Kampanyaya Bağış Yağmuru!

TRT'deki Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat'ın Hayvanlar İçin Oluşturduğu Kampanyaya Bağış Yağmuru!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.04.2025 - 18:11 Son Güncelleme: 04.04.2025 - 18:37

Boykot paylaşımının ardından TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinden ayrılığı öğrenilirken Aybüke Pusat sosyal medya hesabından bir milyonu aşkın takipçi kazanmıştı. 

Furkan Andıç ve Boran Kuzum'un da dizilerinden çıkartıldığı öğrenilmişti. Aybüke Pusat'a yapılan destekler devam ederken kendisinin bir ay önce (HEPAD) Her Eve Bir Pati derneğinden iki köpek sahiplendiği öğrenildi. HEPAD'a yapılan bağışların 3 katı arttığı ortaya çıktı.

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Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımının ardından TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisindeki rolünden çıkarılmış, ardından ünlü isimler tepkilerini dile getirmişti.

Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımının ardından TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisindeki rolünden çıkarılmış, ardından ünlü isimler tepkilerini dile getirmişti.

Furkan Andıç da sevgilisine 'Yanındayım gülüm' tepkisini dile getirmesinin ardından Muhabir dizisinden çıkarılmıştı. Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu'nun da Aybüke Pusat'a verdikleri desteklerin ardından dizilerindeki rollerine son verildiği öğrenildi.

Aybüke Pusat'ın (HEPAD) Her Eve Bir Pati isimli barınaktan Pinka ve Biricik isimli iki köpeğe yuva olduğu ortaya çıkmıştı.

Aybüke Pusat'ın (HEPAD) Her Eve Bir Pati isimli barınaktan Pinka ve Biricik isimli iki köpeğe yuva olduğu ortaya çıkmıştı.

Pusat doğum gününde başlayan kampanyayı  'Bu yıl doğum günümü özel bir anlamla kutlamak istiyorum. Aileme yeni katılan sevgili Biricik’in adına, Hepad bahçesinde yuva bekleyen 1000’in üzerinde terk edilmiş dost için destek olmak istiyorum. Onların bir sıcak yuva umuduyla beklediğini bilmek, bu günü daha anlamlı kılmam için en büyük sebep. Eğer sen de doğum günümü kutlamak istersen, bir patili dosta umut olabilirsin. Küçük de olsa yapacağın her destek, onların hayatında büyük bir fark yaratacak. Birlikte daha çok pati kurtarabiliriz!' şeklinde duyurmuştu.

1 günde 1 milyon takipçi kazanan Aybüke Pusat'a destekler devam ederken oyuncunun paylaştığı bağış kampanyasına yapılan destekler arttı.

2 Nisan tüketim boykotuna destek vermesinin ardından işine son verilen oyuncuya destek veren isimlerin Hepad Her Eve Bir Pati derneğine yaptığı bağışlar gözle görülür şekilde arttı.

2 Nisan tüketim boykotuna destek vermesinin ardından işine son verilen oyuncuya destek veren isimlerin Hepad Her Eve Bir Pati derneğine yaptığı bağışlar gözle görülür şekilde arttı.

Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD)'a yapılan bağış kampanyasını 2 Nisan itibari ile toplam bağışı 24 bin 503 lira iken 3 Nisan'da 91 bin 136 liraya dayandığı öğrenildi. Kampanya yurttaşların Pusat'a gösterdiği desteği ifade ederken kısa sürede 3 katını aşmış oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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