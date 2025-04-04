TRT'deki Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat'ın Hayvanlar İçin Oluşturduğu Kampanyaya Bağış Yağmuru!
TRT'deki Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat'ın Hayvanlar İçin Oluşturduğu Kampanyaya Bağış Yağmuru!
Boykot paylaşımının ardından TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinden ayrılığı öğrenilirken Aybüke Pusat sosyal medya hesabından bir milyonu aşkın takipçi kazanmıştı.
Furkan Andıç ve Boran Kuzum'un da dizilerinden çıkartıldığı öğrenilmişti. Aybüke Pusat'a yapılan destekler devam ederken kendisinin bir ay önce (HEPAD) Her Eve Bir Pati derneğinden iki köpek sahiplendiği öğrenildi. HEPAD'a yapılan bağışların 3 katı arttığı ortaya çıktı.
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Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımının ardından TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisindeki rolünden çıkarılmış, ardından ünlü isimler tepkilerini dile getirmişti.
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Aybüke Pusat'ın (HEPAD) Her Eve Bir Pati isimli barınaktan Pinka ve Biricik isimli iki köpeğe yuva olduğu ortaya çıkmıştı.
2 Nisan tüketim boykotuna destek vermesinin ardından işine son verilen oyuncuya destek veren isimlerin Hepad Her Eve Bir Pati derneğine yaptığı bağışlar gözle görülür şekilde arttı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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