TRT'deki Dizisinden Çıkarılan Aybüke Pusat'ın Hayvanlar İçin Oluşturduğu Kampanyaya Bağış Yağmuru!

Pusat doğum gününde başlayan kampanyayı 'Bu yıl doğum günümü özel bir anlamla kutlamak istiyorum. Aileme yeni katılan sevgili Biricik’in adına, Hepad bahçesinde yuva bekleyen 1000’in üzerinde terk edilmiş dost için destek olmak istiyorum. Onların bir sıcak yuva umuduyla beklediğini bilmek, bu günü daha anlamlı kılmam için en büyük sebep. Eğer sen de doğum günümü kutlamak istersen, bir patili dosta umut olabilirsin. Küçük de olsa yapacağın her destek, onların hayatında büyük bir fark yaratacak. Birlikte daha çok pati kurtarabiliriz!' şeklinde duyurmuştu.

1 günde 1 milyon takipçi kazanan Aybüke Pusat'a destekler devam ederken oyuncunun paylaştığı bağış kampanyasına yapılan destekler arttı.