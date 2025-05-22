İlişki Uzmanı Açıkladı: İlk Buluşmalarda Bu Rengi Giymek Şansınızı Artırıyor
Kaynak: https://nypost.com/2025/05/21/lifesty...
İlk buluşmalar heyecanlı olduğu kadar stresli de olabilir. Ne söylemeli, nasıl davranmalı, en önemlisi ne giymeli? Çünkü farkında olmasak da dış görünüşümüz karşımızdaki kişide saniyeler içinde güçlü izlenimler bırakıyor.
Bu yüzden kıyafet seçimleri kadar renk tercihleri de kimyayı doğrudan etkileyebiliyor. New York merkezli bir ilişki uzmanı, yıllardır gözlemlediği yüzlerce çift üzerinden ilk buluşmalarda tercih edilen renklerin aslında flört başarısını nasıl etkilediğini ortaya koydu. Peki ilk buluşmalarda hangi renk tercih edilmeli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk buluşmalarda hangi renk tercih edilmeli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avgitidis, yıllara dayanan deneyimlerinden yola çıkarak ilk izlenimde pozitif etki yaratmak ve romantik bir bağ kurma şansını artırmak için kadınların ve erkeklerin farklı renkleri tercih etmesi gerektiğini söylüyor.
Erkekler içinse önerilen renk bir hayli şaşırtıcı! Lila...
Giyilmemesi gereken renkler de var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bir ipucu da benden olsun. Üstüne Lila giyeceksin buluşmaya da Lila Lila Lilla şarkısı eşliğinde gittin mi o iş tamamdır. 😄