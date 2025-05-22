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İlişki Uzmanı Açıkladı: İlk Buluşmalarda Bu Rengi Giymek Şansınızı Artırıyor

İlişki Uzmanı Açıkladı: İlk Buluşmalarda Bu Rengi Giymek Şansınızı Artırıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.05.2025 - 11:24

İlk buluşmalar heyecanlı olduğu kadar stresli de olabilir. Ne söylemeli, nasıl davranmalı, en önemlisi ne giymeli? Çünkü farkında olmasak da dış görünüşümüz karşımızdaki kişide saniyeler içinde güçlü izlenimler bırakıyor.

Bu yüzden kıyafet seçimleri kadar renk tercihleri de kimyayı doğrudan etkileyebiliyor. New York merkezli bir ilişki uzmanı, yıllardır gözlemlediği yüzlerce çift üzerinden ilk buluşmalarda tercih edilen renklerin aslında flört başarısını nasıl etkilediğini ortaya koydu. Peki ilk buluşmalarda hangi renk tercih edilmeli?

Kaynak: https://nypost.com/2025/05/21/lifesty...
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İlk buluşmalarda hangi renk tercih edilmeli?

İlk buluşmalarda hangi renk tercih edilmeli?

Aslına bakarsanız ilk izlenim her açıdan son derece önemli. Bu yüzden olabildiğince 'şık' giyinmek de büyük önem taşıyor. Peki ilk buluşmalarda hangi rengi tercih ediyorsunuz?

Avgitidis, yıllara dayanan deneyimlerinden yola çıkarak ilk izlenimde pozitif etki yaratmak ve romantik bir bağ kurma şansını artırmak için kadınların ve erkeklerin farklı renkleri tercih etmesi gerektiğini söylüyor.

Avgitidis, yıllara dayanan deneyimlerinden yola çıkarak ilk izlenimde pozitif etki yaratmak ve romantik bir bağ kurma şansını artırmak için kadınların ve erkeklerin farklı renkleri tercih etmesi gerektiğini söylüyor.

Kadınlar için en güçlü renk yeşil. Avgitidis, bu rengin neredeyse herkesin tenine yakıştığını ve evrensel olarak olumlu çağrışımlara sahip olduğunu belirtiyor. Canlı, sıcak ve güven veren bir enerjiye sahip olan yeşil; hayat, şans, sağlık ve büyüme ile özdeşleşiyor.

Bu yönüyle yeşil giyen bir kadın, karşısındaki kişiye farkında olmadan bile olumlu bir izlenim bırakabiliyor.

Erkekler içinse önerilen renk bir hayli şaşırtıcı! Lila...

Erkekler içinse önerilen renk bir hayli şaşırtıcı! Lila...

Kadınlar arasında oldukça sevilen bu ton, erkekler üzerinde de beklenmedik şekilde pozitif etkiler yaratıyor. Açık mor tonları sıcaklık, samimiyet ve yaklaşılabilirlik hissi uyandırıyor. Avgitidis’e göre kadınlar, ilk buluşmalarda “arkadaş olabileceği” türden rahat ve güven veren erkeklerden hoşlanıyor. Lila giyen erkekler ise bu mesajı sessizce ama etkili bir biçimde verebiliyor.

Giyilmemesi gereken renkler de var.

Siyah bunların başında geliyor. Her ne kadar şık ve sofistike bir izlenim yaratsa da siyah aynı zamanda soğuk, kapalı ve mesafeli bir enerji yansıtıyor. Avgitidis’e göre bu renk, karşınızdaki kişiyle yeni bir bağ kurmaya çalıştığınız bir ortamda “kaçırılmış bir fırsat” olabilir. Aynı şekilde beyaz ve gri gibi nötr tonlar da ilk buluşma için fazla sıradan ve risksiz tercihler arasında yer alıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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onur.ozdemir

Bir ipucu da benden olsun. Üstüne Lila giyeceksin buluşmaya da Lila Lila Lilla şarkısı eşliğinde gittin mi o iş tamamdır. 😄