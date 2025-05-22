İlişki Uzmanı Açıkladı: İlk Buluşmalarda Bu Rengi Giymek Şansınızı Artırıyor

İlk buluşmalar heyecanlı olduğu kadar stresli de olabilir. Ne söylemeli, nasıl davranmalı, en önemlisi ne giymeli? Çünkü farkında olmasak da dış görünüşümüz karşımızdaki kişide saniyeler içinde güçlü izlenimler bırakıyor.

Bu yüzden kıyafet seçimleri kadar renk tercihleri de kimyayı doğrudan etkileyebiliyor. New York merkezli bir ilişki uzmanı, yıllardır gözlemlediği yüzlerce çift üzerinden ilk buluşmalarda tercih edilen renklerin aslında flört başarısını nasıl etkilediğini ortaya koydu. Peki ilk buluşmalarda hangi renk tercih edilmeli?