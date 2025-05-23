"Eski Hali Daha İyiydi": Estetik Yaptırmadan Önceki Halini Paylaşan Influencer Şoke Etti

Günümüzde konu estetik ameliyatlar olunca birbirinden farklı örnekler görebiliyoruz. Özellikle influencer dünyasındaki estetik furyası epey yaygın. Geçtiğimiz günlerde Jane isimli bir influencer, estetik yaptırmadan önceki halini paylaşarak takipçilerini tam anlamıyla şoke etti. Birçok kişi Jane'in 2019 halinin çok daha iyi olduğunu savunurken bir kısım da herkesin istediği gibi yaşayabilmesi gerektiğini savundu.

Bakalım, siz neler düşüneceksiniz...