"Eski Hali Daha İyiydi": Estetik Yaptırmadan Önceki Halini Paylaşan Influencer Şoke Etti
Günümüzde konu estetik ameliyatlar olunca birbirinden farklı örnekler görebiliyoruz. Özellikle influencer dünyasındaki estetik furyası epey yaygın. Geçtiğimiz günlerde Jane isimli bir influencer, estetik yaptırmadan önceki halini paylaşarak takipçilerini tam anlamıyla şoke etti. Birçok kişi Jane'in 2019 halinin çok daha iyi olduğunu savunurken bir kısım da herkesin istediği gibi yaşayabilmesi gerektiğini savundu.
Bakalım, siz neler düşüneceksiniz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizleri Sarah ile tanıştıralım. Kendisi son dönemlerde yaptırdığı dudak dolgularıyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2019'daki halinin çok daha iyi olduğunu savunanlar da vardı. Fakat bu tarz yorumları görünce kadın adeta küplere bindi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın