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"Eski Hali Daha İyiydi": Estetik Yaptırmadan Önceki Halini Paylaşan Influencer Şoke Etti

"Eski Hali Daha İyiydi": Estetik Yaptırmadan Önceki Halini Paylaşan Influencer Şoke Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.05.2025 - 18:57

Günümüzde konu estetik ameliyatlar olunca birbirinden farklı örnekler görebiliyoruz. Özellikle influencer dünyasındaki estetik furyası epey yaygın. Geçtiğimiz günlerde Jane isimli bir influencer, estetik yaptırmadan önceki halini paylaşarak takipçilerini tam anlamıyla şoke etti. Birçok kişi Jane'in 2019 halinin çok daha iyi olduğunu savunurken bir kısım da herkesin istediği gibi yaşayabilmesi gerektiğini savundu.

Bakalım, siz neler düşüneceksiniz...

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Sizleri Sarah ile tanıştıralım. Kendisi son dönemlerde yaptırdığı dudak dolgularıyla gündeme geldi.

Sizleri Sarah ile tanıştıralım. Kendisi son dönemlerde yaptırdığı dudak dolgularıyla gündeme geldi.

Sosyal medyada 'önce' ve 'sonra' fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini şoke eden Sarah, şu anki görünümünden son derece memnun olduğun dile getiriyor. Fakat birçok kişi aynı fikirde değil.

2019'daki halinin çok daha iyi olduğunu savunanlar da vardı. Fakat bu tarz yorumları görünce kadın adeta küplere bindi.

2019'daki halinin çok daha iyi olduğunu savunanlar da vardı. Fakat bu tarz yorumları görünce kadın adeta küplere bindi.

'O zamanlar çok kilolu ve çirkindim. İnsülinim tavan yapmıştı. Neden bunu yüceltiyorsunuz?' dedi.

Eski kocasının 'gelenekçi' olduğu için dövme yaptırmaya ilk başlarda sıcak bakmadığını da sözlerine ekleyen Jane, boşandıktan sonra kendi enliğini keşfettiğini de söylüyor.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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