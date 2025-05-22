Profesyonel Yaşam Koçu Geceleri Uyuyamamanın Asıl Sebebini Açıkladı

Geceleri bir türlü uykuya dalamıyor musunuz? Yastığa kafanızı koyduğunuz anda bitmeyen düşünceler, huzursuzluk, anlamsız bir iç sıkıntısı etrafınızı mı sarıyor? Profesyonel bir yaşam koçuna göre bu durumun sebebi ne stres, ne kahve, ne de fazla ekran süresi…

Simay İzlal, bu durumun asıl sebebini açıkladı.