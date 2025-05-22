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Profesyonel Yaşam Koçu Geceleri Uyuyamamanın Asıl Sebebini Açıkladı

Profesyonel Yaşam Koçu Geceleri Uyuyamamanın Asıl Sebebini Açıkladı

Uyku
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.05.2025 - 15:55

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Geceleri bir türlü uykuya dalamıyor musunuz? Yastığa kafanızı koyduğunuz anda bitmeyen düşünceler, huzursuzluk, anlamsız bir iç sıkıntısı etrafınızı mı sarıyor? Profesyonel bir yaşam koçuna göre bu durumun sebebi ne stres, ne kahve, ne de fazla ekran süresi…

Simay İzlal, bu durumun asıl sebebini açıkladı.

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İşte o video:

Bir yaşam koçu, geceleri uyuyamamanın sebebini açıkladı.

Bir yaşam koçu, geceleri uyuyamamanın sebebini açıkladı.

Annenin verdiği 'şefkat' ve 'dinginlikten' eksik olan kişilerin geceleri uyumakta zorluk çektiğini öne sürdü. İddiasına göre bu uykusuzluğun sebebi 0-7 aralığındaki bu eksiklikten kaynaklanıyor.

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Bu tespite gelen yorumlarda bazıları:
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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