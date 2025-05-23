You Dizisindeki Seri Katil Joe Goldberg'e Benzediği İçin Kadınlardan İlginç Teklifler Aldığını İddia Eden Adam
Kaynak: https://www.kentonline.co.uk/dover/ne...
İngiltere’nin Dover kentinde yaşayan 22 yaşındaki Nikita Darwin, Netflix’in popüler dizisi You'da Penn Badgley’nin canlandırdığı seri katil Joe Goldberg’e olan benzerliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Darwin dış görünüşü ve tavırlarıyla dizideki karaktere o kadar çok benzetiliyor ki, bazı kadın hayranlardan “beni kaçır”, “cam kafese koy” gibi sıra dışı talepler aldığını öne sürüyor.
İşte detaylar...
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İngiltere’de yaşayan bir adam, Netflix’in “You” dizisindeki Joe Goldberg’e o kadar benzediği için kadınlardan ilginç teklifler aldığını dile getirdi.
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“Her gün binlerce mesaj alıyorum. İnsanlar bana Joe’ya benzediğimi söylüyor..."
TikTok sayfasını ocak ayında açan Darwin, “Joe Goldberg” gibi göründüğü için 180 binden fazla takipçi kazandığını söyledi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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