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You Dizisindeki Seri Katil Joe Goldberg'e Benzediği İçin Kadınlardan İlginç Teklifler Aldığını İddia Eden Adam

You Dizisindeki Seri Katil Joe Goldberg'e Benzediği İçin Kadınlardan İlginç Teklifler Aldığını İddia Eden Adam

Netflix
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.05.2025 - 20:58

İngiltere’nin Dover kentinde yaşayan 22 yaşındaki Nikita Darwin, Netflix’in popüler dizisi You'da Penn Badgley’nin canlandırdığı seri katil Joe Goldberg’e olan benzerliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Darwin dış görünüşü ve tavırlarıyla dizideki karaktere o kadar çok benzetiliyor ki, bazı kadın hayranlardan “beni kaçır”, “cam kafese koy” gibi sıra dışı talepler aldığını öne sürüyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.kentonline.co.uk/dover/ne...
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İngiltere’de yaşayan bir adam, Netflix’in “You” dizisindeki Joe Goldberg’e o kadar benzediği için kadınlardan ilginç teklifler aldığını dile getirdi.

İngiltere’de yaşayan bir adam, Netflix’in “You” dizisindeki Joe Goldberg’e o kadar benzediği için kadınlardan ilginç teklifler aldığını dile getirdi.

Darwin, kadınların kendisinden 'kaçırmasını' istediğini söylüyor. Dover’da yaşayan Darwin, bu garip ilginin arkadaşları ve ailesinin onu Penn Badgley’nin canlandırdığı, kitap kurdu ama tehlikeli katil Joe’ya benzetmeye başlamasıyla patlak verdiğini söylüyor.

Peki You dizisinde Joe Goldberg ne yapıyordu, isterseniz kısaca bir hatırlayalım...

Üst sınıftan bazı kadınları takip edip onlarla 'romantik' ilişki yaşayan Goldberg akabinde bu kadınlara takıntılı hale geliyor, düzenli aralıklarla takip ediyor hatta cinayet bile işliyor.

“Her gün binlerce mesaj alıyorum. İnsanlar bana Joe’ya benzediğimi söylüyor..."

“Her gün binlerce mesaj alıyorum. İnsanlar bana Joe’ya benzediğimi söylüyor..."

Başta bu benzetmelerin “çılgınca” olduğunu düşünen Darwin, zamanla bu benzerliği kabullenmiş ve TikTok’ta Joe’nun tarzını ve davranışlarını taklit ettiği videolar paylaşmaya başlamış.

“Bana konumlarını atıyorlar, takip etmemi ve cam bir kafese kapatmamı istiyorlar,” diyor Darwin.

TikTok sayfasını ocak ayında açan Darwin, “Joe Goldberg” gibi göründüğü için 180 binden fazla takipçi kazandığını söyledi.

TikTok sayfasını ocak ayında açan Darwin, “Joe Goldberg” gibi göründüğü için 180 binden fazla takipçi kazandığını söyledi.

Bekar olan Darwin, bazen bu hayranlığın fazlaca tuhaflaştığını söylüyor. Tinder gibi uygulamalarda kadınlardan gelen mesajlar arasında “beni takip et” talepleri ve anlık konum bilgileri bile varmış.

“Gerçekten insanlar mesaj atıp, beni cam kafese koymamı istiyor,” diye anlatıyor. “Catfish olduğumu düşünmüyorlar, sadece harika bir benzer olduğumu sanıyorlar.”

Darwin, bu mesajlara genelde “Ben Joe’nun kardeşiyim” diye yanıt verdiğini, bunun da karşı tarafı şaşkına çevirdiğini söylüyor.

Evden dışarı çıktığında bile yüz yüze bu tür “takip edilme” istekleriyle karşılaştığını belirtiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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