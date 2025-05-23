You Dizisindeki Seri Katil Joe Goldberg'e Benzediği İçin Kadınlardan İlginç Teklifler Aldığını İddia Eden Adam

Bekar olan Darwin, bazen bu hayranlığın fazlaca tuhaflaştığını söylüyor. Tinder gibi uygulamalarda kadınlardan gelen mesajlar arasında “beni takip et” talepleri ve anlık konum bilgileri bile varmış.

“Gerçekten insanlar mesaj atıp, beni cam kafese koymamı istiyor,” diye anlatıyor. “Catfish olduğumu düşünmüyorlar, sadece harika bir benzer olduğumu sanıyorlar.”

Darwin, bu mesajlara genelde “Ben Joe’nun kardeşiyim” diye yanıt verdiğini, bunun da karşı tarafı şaşkına çevirdiğini söylüyor.

Evden dışarı çıktığında bile yüz yüze bu tür “takip edilme” istekleriyle karşılaştığını belirtiyor.