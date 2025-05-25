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"Ceplerinde Akrep Var": Nümerolojiye Göre En Cimri İsimler Açıklandı

"Ceplerinde Akrep Var": Nümerolojiye Göre En Cimri İsimler Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.05.2025 - 16:07

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Danışman Emrah Oktay, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında paylaştığı videoda en 'cimri' isimleri açıkladı. Bu isimlerin hiçbir şekilde para harcamadığını söyleyerek bu isimlerin listesini verdi.

İşte detaylar...

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İşte o video:

Emrah Oktay, nümerolojiye göre en 'cimri' burçları sıraladı.

Emrah Oktay, nümerolojiye göre en 'cimri' burçları sıraladı.

Bu burçların cebinde 'akrep' olduğunu söyleyerek hiç para harcamadıklarını da dile getiren Oktay, listeyi şu şekilde açıkladı:

  • Zeynep

  • Hakan

  • Hatice

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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