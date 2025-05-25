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X Kullanıcısının Yurt Dışından İkinci El Aldığı Bi' Garip Ayakkabı Kullanıcıların Diline Düştü

X Kullanıcısının Yurt Dışından İkinci El Aldığı Bi' Garip Ayakkabı Kullanıcıların Diline Düştü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.05.2025 - 12:21

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının '5 parmaklı' ayakkabısı gündem oldu. Türkiye'de satılmadığı için yurt dışından ikinci el olarak satın aldığı ayakkabıyı paylaşan kullanıcı, 'Ne gerek vardı?' diye sorgulattı.

Gelin, o ayakkabıya ve gelen yorumlara beraber bakalım...

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Kronik bir X kullanıcıysanız bu fotoğrafı görmüşsünüzdür.

Kronik bir X kullanıcıysanız bu fotoğrafı görmüşsünüzdür.

İlk gözümüze takılan şey önce ayakkabılar oldu. Birçoğumuzun daha önce görmediği ayakkabı X kullanıcılarının diline düştü.

Sonrasında aynı kullanıcı, Türkiye'de satışı olmayan bu ayakkabıyı Hollanda'dan ikinci el olarak aldığını dile getirdi.

Sonrasında aynı kullanıcı, Türkiye'de satışı olmayan bu ayakkabıyı Hollanda'dan ikinci el olarak aldığını dile getirdi.

Markanın genellikle tırmanma ve koşu için ayakkabı tasarladığı biliniyor. Fakat birçok seçenek varken böyle bir ayakkabının, üstelik binbir zahmetle ikinci el olarak başka bir ülkeden satın alınması X kullanıcılarının diline düştü.

Bakalım kullanıcılar ne düşünmüş...

Bakalım kullanıcılar ne düşünmüş...
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Bazı kullanıcılara bu ayakkabı Sude Belkıs'ı hatırlattı.

Bazı kullanıcılara bu ayakkabı Sude Belkıs'ı hatırlattı.
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Cevap da gecikmedi tabii😂

Cevap da gecikmedi tabii😂
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Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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