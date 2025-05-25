X Kullanıcısının Yurt Dışından İkinci El Aldığı Bi' Garip Ayakkabı Kullanıcıların Diline Düştü
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının '5 parmaklı' ayakkabısı gündem oldu. Türkiye'de satılmadığı için yurt dışından ikinci el olarak satın aldığı ayakkabıyı paylaşan kullanıcı, 'Ne gerek vardı?' diye sorgulattı.
Gelin, o ayakkabıya ve gelen yorumlara beraber bakalım...
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Kronik bir X kullanıcıysanız bu fotoğrafı görmüşsünüzdür.
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Sonrasında aynı kullanıcı, Türkiye'de satışı olmayan bu ayakkabıyı Hollanda'dan ikinci el olarak aldığını dile getirdi.
Bakalım kullanıcılar ne düşünmüş...
Bazı kullanıcılara bu ayakkabı Sude Belkıs'ı hatırlattı.
Cevap da gecikmedi tabii😂
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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