2025’in En Pahalı Otomobilleri: Fiyatlar Dudak Uçuklatıyor!

2025'in En Pahalı Otomobilleri: Fiyatlar Dudak Uçuklatıyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.12.2025 - 08:01

Lüks otomobiller ulaşım aracı olmanın çok ötesinde anlam taşıyor. Güç, statü ve prestij göstergesi olarak görülen bu araçlar, 2025 itibarıyla otomotiv mühendisliğinin zirvesini temsil ediyor. Özel üretim anlayışı, sınırlı adet politikası ve ileri teknoloji birleştiğinde ortaya dudak uçuklatan fiyatlar çıkıyor.

İşte 2025’in en pahalı otomobilleri ve her biriyle ilgili dikkat çeken detaylar!

Kaynak

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail - 30 milyon dolar

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail - 30 milyon dolar

2025 itibarıyla dünyanın en pahalı otomobili unvanı Rolls-Royce La Rose Noire Droptail’e ait. Yaklaşık 30 milyon dolara satılan araçtan yalnızca dört adet üretildi. Coachbuild ustalarıyla bireysel müşterilerin ortak çalışması sonucu ortaya çıkan model, Black Baccara gülünden ilham alıyor.

İki koltuklu iç tasarım, markanın klasik dört koltuk anlayışından bilinçli şekilde ayrılıyor. Tavan çıkarıldığında roadster, sert tavan takıldığında coupé karakteri kazanıyor. Ahşap kaplama panellerin hazırlanması neredeyse iki yıl sürdü. Üretim sürecinde görev alan usta, günde yalnızca beş saat ve tam sessizlikte çalıştı.

Rolls-Royce Boat Tail - 28 milyon dolar

Rolls-Royce Boat Tail - 28 milyon dolar

Boat Tail, Rolls-Royce tarihindeki en iddialı projelerden kabul ediliyor. Yat tasarımından ilham alan arka bölüm, tek tuşla açılarak adeta taşınabilir bir davet alanına dönüşüyor. Şemsiye, servis ekipmanları ve özel şampanya soğutucuları bu bölümde yer alıyor.

Araçta Bovet 1822 iş birliğiyle geliştirilen, kadın ve erkek kullanıcıya özel iki zaman saati bulunuyor. Şampanya dolabı, içecekleri tam altı dereceye kadar soğutabiliyor. Yalnızca üç adet üretilen model, 28 milyon dolarlık fiyat etiketiyle ikinci sırada yer alıyor.

Bugatti La Voiture Noire - 18,7 milyon dolar

Bugatti La Voiture Noire - 18,7 milyon dolar

Bugatti La Voiture Noire, kaybolan Type 57 SC Atlantic’e saygı duruşu niteliği taşıyor. Tek örnek olarak üretilen model, minimal tasarım çizgileriyle dikkat çekiyor. Arka kanat kullanılmaması, otomobile sade ama agresif görünüm kazandırıyor.

Sekiz litrelik W16 motor, 1.500 beygir güç ve 1.600 Nm tork üretiyor. Altı çıkışlı egzoz sistemi, performans vurgusunu görsel olarak da pekiştiriyor. Geliştirme süreci yaklaşık iki yıl sürdü.

Pagani Zonda HP Barchetta - 17 milyon dolar

Pagani Zonda HP Barchetta - 17 milyon dolar

Zonda HP Barchetta, 1950’lerin yarış otomobillerinden ilham alan üstü açık yapı sunuyor. Mercedes-AMG tarafından Pagani için geliştirilen atmosferik V12 motor, altı ileri manuel şanzımanla eşleşiyor.

Yalnızca 1.250 kilogram ağırlığa sahip araçtan üç adet üretildi. Üretim adedinin sınırlı tutulması, modeli koleksiyon dünyasında son derece özel konuma taşıyor. Üretimden ayrılan örneklerden biri doğrudan Horacio Pagani adına saklandı.

Rolls-Royce Sweptail - 13 milyon dolar

Rolls-Royce Sweptail - 13 milyon dolar

Sweptail, Rolls-Royce Coachbuild programının başlangıç noktası kabul ediliyor. Erken 20. yüzyıl otomobilleri ve klasik yatlar, tasarım sürecinin temel ilham kaynakları arasında yer aldı.

Cam tavan, iç mekana yoğun gün ışığı sağlıyor. Anahtar ve düğme sayısı minimum seviyede tutuldu. Kaput altında görev yapan 6.8 litrelik V12 motor, 453 beygir güç üretiyor ve 0-100 km hızlanmasını 5.6 saniyede tamamlıyor.

Bugatti Centodieci - 9 milyon dolar

Bugatti Centodieci - 9 milyon dolar

Centodieci, Bugatti’nin 110. yılına özel geliştirildi. EB110’a gönderme yapan tasarım detayları, modern mühendislikle harmanlandı. Chiron’dan 20 kilogram daha hafif olan model, yalnızca on adet üretildi.

W16 motor, 1.578 beygir güç sağlıyor. 0-100 km hızlanma süresi yalnızca 2.4 saniye. Cristiano Ronaldo’nun koleksiyonunda yer alması, modelin popülerliğini daha da artırdı.

Mercedes-Maybach Exelero - 8 milyon dolar

Mercedes-Maybach Exelero - 8 milyon dolar

Exelero, otomobil dünyasında nadir görülen tam işlevli konsept modeller arasında bulunuyor. Fulda lastiklerinin dayanıklılık testleri amacıyla geliştirilen araç, 350 km hız hedefiyle tasarlandı.

Çift turbo V12 motor, 690 beygir güç ve 752 lb-ft tork üretiyor. Cobra 11 dizisi ve Jay-Z klibi sayesinde popüler kültürde de yer edindi. Günümüzde hala en pahalı otomobiller listesinde kalmayı sürdürüyor.

Pagani Huayra Codalunga - 7 milyon dolar

Pagani Huayra Codalunga - 7 milyon dolar

Codalunga, uzun arka tasarımıyla klasik yarış otomobillerini hatırlatıyor. Yalnızca beş adet üretilen model, koleksiyonerlere özel olarak sunuldu.

840 beygir güç üreten V12 motor, 1.100 Nm tork sağlıyor. Titanyum egzoz sistemi yalnızca 4.4 kilogram ağırlığında. 1.280 kilogramlık toplam ağırlık, aerodinamik verimliliği destekliyor.

Pagani Huayra Imola Roadster - 6 milyon dolar

Pagani Huayra Imola Roadster - 6 milyon dolar

Imola Roadster, 280 km hızda 600 kilogram yere basma kuvveti üretecek şekilde tasarlandı. Aerodinamik yüzeylerin tamamı performans odaklı geliştirildi.

Mercedes-AMG imzalı 5.980 cc V12 motor, 850 beygir güç sunuyor. Yedi ileri sıralı şanzıman, gücü doğrudan yola aktarıyor. Toplam ağırlık yalnızca 1.260 kilogram seviyesinde.

Bugatti Divo - 5,8 milyon dolar

Bugatti Divo - 5,8 milyon dolar

Divo, Bugatti’nin 21. yüzyıldaki ilk coach-built hiper spor otomobili olarak öne çıkıyor. Albert Divo’ya ithaf edilen model, pist odaklı aerodinamik yapısıyla tanınıyor.

Sekiz litrelik dört turbo W16 motor, 1.500 beygir güç üretiyor. Sadece 40 adet üretilen araç, satış sonrası piyasada neredeyse iki kat değer kazandı.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
