2025’in En Pahalı Otomobilleri: Fiyatlar Dudak Uçuklatıyor!
Lüks otomobiller ulaşım aracı olmanın çok ötesinde anlam taşıyor. Güç, statü ve prestij göstergesi olarak görülen bu araçlar, 2025 itibarıyla otomotiv mühendisliğinin zirvesini temsil ediyor. Özel üretim anlayışı, sınırlı adet politikası ve ileri teknoloji birleştiğinde ortaya dudak uçuklatan fiyatlar çıkıyor.
İşte 2025’in en pahalı otomobilleri ve her biriyle ilgili dikkat çeken detaylar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rolls-Royce La Rose Noire Droptail - 30 milyon dolar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rolls-Royce Boat Tail - 28 milyon dolar
Bugatti La Voiture Noire - 18,7 milyon dolar
Pagani Zonda HP Barchetta - 17 milyon dolar
Rolls-Royce Sweptail - 13 milyon dolar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugatti Centodieci - 9 milyon dolar
Mercedes-Maybach Exelero - 8 milyon dolar
Pagani Huayra Codalunga - 7 milyon dolar
Pagani Huayra Imola Roadster - 6 milyon dolar
Bugatti Divo - 5,8 milyon dolar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın