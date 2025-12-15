2025'te En Çok Ziyaret Edilen Şehirler: Dünyanın En Popüler Şehirlerine Yolculuk
2025 yılının bitmesine günler kala, dünyanın en çok ziyaret edilen 100 şehri belli oldu. Liste, İngiltere merkezli araştırma şirketi Euromonitor tarafından hazırlandı. Yıl boyunca 30 milyondan fazla turist ağırlayan Bangkok listenin zirvesine yerleşirken, ilk 10'da Türkiye'den ise 2 şehir yer aldı. Peki, 2025'te en çok hangi şehirler ziyaret edildi?
İşte, 2025'in en çok ziyaret edilen şehirleri ve dünyanın en popüler şehirlerinde görülmesi gerekenler:
10. Kuala Lumpur, Malezya
9. Paris, Fransa
8. Antalya, Türkiye
7. Mekke, Suudi Arabistan
6. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
5. İstanbul, Türkiye
4. Makao, Çin
3. London, Birleşik Krallık
2. Hong Kong, Çin
1. Bangkok, Tayland
