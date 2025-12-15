onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
2025'te En Çok Ziyaret Edilen Şehirler: Dünyanın En Popüler Şehirlerine Yolculuk

2025'te En Çok Ziyaret Edilen Şehirler: Dünyanın En Popüler Şehirlerine Yolculuk

tatil 2025enler
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.12.2025 - 10:24

2025 yılının bitmesine günler kala, dünyanın en çok ziyaret edilen 100 şehri belli oldu. Liste, İngiltere merkezli araştırma şirketi Euromonitor tarafından hazırlandı. Yıl boyunca 30 milyondan fazla turist ağırlayan Bangkok listenin zirvesine yerleşirken, ilk 10'da Türkiye'den ise 2 şehir yer aldı. Peki, 2025'te en çok hangi şehirler ziyaret edildi?

İşte, 2025'in en çok ziyaret edilen şehirleri ve dünyanın en popüler şehirlerinde görülmesi gerekenler: 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. Kuala Lumpur, Malezya

10. Kuala Lumpur, Malezya

Malezya’nın başkenti resmî adıyla Kuala Lumpur Federal Bölgesi, bu yıl 17.3 milyon ziyaret edildi. Malezya’nın dinamik başkenti, modern gökdelenler, sömürge dönemi mimarisi ve doğal mağaraları ile dikkat çekiyor. Ayrıca çok kültürlü Malezya, Çin ve Hint etkilerinin birleştiği zengin bir kültürü bir arada sunuyor. 

Şehrin sembolü haline gelen Petronas İkiz Kuleleri'nin inşaası 1998 yılında tamamlandı ve kuleler, 452 metre yüksekliğe sahip. 

Kuala Lumpur'da Mutlaka Ziyaret Edilmesi Gereken Yerler:

  • Petronas İkiz Kuleleri: Skybridge'den muhteşem şehir manzarası görülmeye değer. Üstelik kuleler, 170 metre yükseklikte 41 ve 42. katlar arasındaki çelik köprü SKY Bridge ile birbirine bağlıdır. 

  • Batu Mağaraları: Altın Lord Murugan heykeli ve içine oyulmuş Hindu tapınakları keşfedebilirsiniz. 

  • KL Tower: Şehrin panoramik manzarası için bir diğer popüler kuledir. 

  • Merdeka Meydanı: Malezya'nın bağımsızlığının ilan edildiği tarihi meydandır. 

  • Chinatown (Petaling Street): Hareketli pazarlar ve sokak yemekleriyle geceleri de bir hayli hareketlidir. 

  • Thean Hou Tapınağı: Güney Doğu Asya'nın en büyük ve en görkemli Çin tapınaklarından biridir. 

Türkiye'den Kuala Lumpur'a Vize & Ulaşım Koşulları: 

Umuma mahsus pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, ülkeye girişlerinde 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı giriş vizesi ücretsiz olarak verilmektedir. İstanbul’dan aktarmalı uçuşlarla gidilir.

9. Paris, Fransa

9. Paris, Fransa

Fransa’nın başkenti Paris, bu yıl 18.3 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. 'Aşk Şehri' olarak anılan Paris, dünyanın sanat, romantizm, moda ve gastronomi başkentlerinden biridir. Işık Şehir olarak da anılır, Paris!

Şehrin sembolü haline gelen Eyfel Kulesi ise tüm dünyanın tanıdığı ve her ziyaretçinin önünde fotoğraf çekildiği demirden bir anıttır. 

Paris'te Mutlaka Ziyaret Edilmesi Gereken Yerler:

  • Eyfel Kulesi: Fransız kültürünün ve mühendisliğinin simgesidir. Yılda 6 milyon turist çeken kule, 1887 ile 1889 yılları arasında Gustave Eiffel tarafından inşa edildi. Kulenin mimarı ise Stephen Sauvestre ve Emile Nouguier'dir. 

  • Louvre Müzesi: Mona Lisa'ya da ev sahipliği yapan dünyanın en büyük sanat müzelerinden biridir. 

  • Notre Dame Katedrali: Gotik mimarinin başyapıtı 2019'daki yangının ardından 2024 yılında yeniden ziyarete açıldı. 

  • Champs-Élysées ve Zafer Takı (Arc de Triomphe): Dünyanın en ünlü caddesi ve anıtıdır. 

  • Sacré-Cœur Bazilikası (Montmartre): Şehrin en yüksek noktasından harika manzaralar sunar.

  • Orsay Müzesi: Eski bir tren istasyonundan dönüştürülmüş empresyonist sanat müzesidir. 

Türkiye'den Paris'e Vize & Ulaşım Koşulları: 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen vizesi gerekmektedir. Şehre, İstanbul’dan direkt uçuşlar var.

8. Antalya, Türkiye

8. Antalya, Türkiye

Türkiye’nin turizm başkenti ya da  'Türk Rivierası'nın incisi olarak tasvir edilen Antalya, bu yıl 18.6 milyon ziyaretçi ağırladı. Şehir, mükemmel plajları, lüks tatil köyleri, zengin antik kentleri ve doğal güzellikleriyle dört mevsim göz kamaştırıyor. 

Şehrin sembolü haline gelen Kaleiçi ve buradaki Yivli Minare, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma surlarla çevrili tarihi bir merkezdir. 

Antalya'da Mutlaka Ziyaret Edilmesi Gereken Yerler:

  • Kaleiçi: Dar sokakları, tarihi evleri ve limanıyla şehrin kalbidir! 

  • Aspendos Antik Tiyatrosu: Dünyanın en iyi korunmuş Roma tiyatrolarından biridir. 

  • Perge ve Termessos: Bölgenin önemli antik kentlerini mutlaka ziyaret edin.

  • Düden Şelalesi: Suların doğrudan Akdeniz'e döküldüğü şelale, Antalya'nın Lara bölgesindedir. Şehir merkezine ise yaklaşık 8 kilometre uzaklıktadır. 

  • Konyaaltı ve Lara Plajları: Lara ve Alanya'da kum, Konyaaltı'nda ise çakıllarla kaplı sahiller ve berrak bir su sizi bekliyor. 

  • Olympos ve Kaş: Batı Akdeniz'in doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü bölgelerinde huzur bulacaksınız.

7. Mekke, Suudi Arabistan

7. Mekke, Suudi Arabistan

Suudi Arabistan’ın en kutsal şehri Mekke, bu yıl 18.7 milyon ziyaret edildi. Mekke, İslam dininin en kutsal şehri ve Hac/Umre ibadetlerinin merkezidir. 

Şehrin sembolü haline gelen Kabe, aynı zamanda Müslümanların kıblesidir. Ayrıca, Kabe'yi çevreleyen Mescid-i Haram da her yıl hac ve umre ziyaretleri ile ibadetlerin yapıldığı kutsal bir bölgedir. 

Mekke'de Mutlaka Ziyaret Edilmesi Gereken Yerler:

  • Mescid-i Haram ve Kâbe: İslam Dininin en kutsal yeridir. Kâbe, Mescid-i Haram ile birlikte toplam 400.800 metrekarelik bir alana sahiptir.

  • Safa ve Merve: Hac ibadetinin bir parçası olan iki tepedir. 

  • Mina, Müzdelife ve Arafat Dağı: Hac döneminde ziyaret edilen kutsal alanlardır. 

  • Nur Dağı (Cebelü’n-Nur): Hira Mağarası'nın bulunduğu dağdır. 

Kutsal ziyaretler, hac ve umre sürecinde gidilmesi gereken yerlere odaklanılmıştır. 

Türkiye'den Mekke'ye Vize & Ulaşım Koşulları: 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına dini amaçlı özel Suudi Arabistan vizesi (Umre/Hac) gerekiyor. Şehre, aktarmalı veya direkt uçuşlarla gidilir.

6. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

6. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap en popüler şehri olan Dubai, bu yıl 19.5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Şehir, ticaret, turizm ve finans merkezi olarak ülkenin en dinamik destinasyonlarından biridir. Dünya rekorları kıran yapıları ve birinci sınıf alışveriş merkezleriyle cazibe merkezine dönüşmüştür.

Şehrin sembolü haline gelen Burc Halife (Burj Khalifa), dünyanın en yüksek binasıdır.  

Dubai'de Mutlaka Ziyaret Edilmesi Gereken Yerler: 

  • Burj Khalifa: 2010 yılında inşa edilen gökdelen, adını Halife bin Zayid el-Nehyan'dan almıştır. 828 metrelik yüksekliğe sahip olan yapı, 160 katı kullanılabilir ve 150. kattan sonrası ise çelikten yapılmıştır.

  • Dubai Çeşmesi (Fountain Show): Burj Khalifa gölünde ışık, su ve müzik gösterisi.

  • The Dubai Mall: Dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden biri.

  • Palm Jumeirah: Palmiye ağacı şeklinde yapay ada ve manzaralı seyir noktası 'The View at The Palm' görülmeye değer. 

  • Burj Al Arab: Yelken şeklindeki lüks otel.

  • Eski Dubai (Al Fahidi Tarihi Bölgesi) ve Baharat/Altın Çarşıları: Şehrin tarihini yansıtan otantik mahallelerdir. 

Türkiye'den Dubai'ye Vize & Ulaşım Koşulları: 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, umuma mahsus pasaportlarda vizeye tabidir. Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportları ise (90 gün) vizeden muaftır. İstanbul’dan direkt uçuşlar var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. İstanbul, Türkiye

5. İstanbul, Türkiye

Türkiye'nin tarihi ve kültürü ile göz kamaştıran megakenti İstanbul, bu yıl 19.7 milyon ziyaretçi ağırladı. İki kıtayı (Avrupa ve Asya) birleştiren benzersiz coğrafi konumu, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına ev sahipliği yapmış eşsiz tarihi dokusu ve zengin mutfağı ile dünyanın en güzel şehirlerinden! 

Şehrin sembolü haline gelen Tarihi Yarımada'da birbirine bakan Ayasofya ve Sultanahmet Camii ile şehrin kalbi Boğaz'ı ziyaret etmelisiniz.

İstanbul'da Mutlaka Ziyaret Edilmesi Gereken Yerler: 

  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi: Mimari harikası, eski kilise ve cami.

  • Topkapı Sarayı: Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzlerce yıllık yönetim merkezi.

  • Sultanahmet Camii (Mavi Camii): Altı minaresi ve içindeki mavi çinileriyle ünlü.

  • Kapalıçarşı: Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri.

  • Yerebatan Sarnıcı: Muhteşem sütunlara sahip Bizans dönemi su deposu.

  • Galata Kulesi ve Dolmabahçe Sarayı: Şehrin Avrupa yakasındaki diğer önemli simgeleridir. 

  • Kız Kulesi, Taksim Meydanı, Gülhane Parkı, Pierre Loti tepesi, Kuleli Sahil, Beylerbeyi Sarayı ve saymakla bitmeyecek güzellikleriyle İstanbul karış karış gezmeye değer. Üstelik müzeleri, doğal yaşam alanları ve tabiat parkları ile de megakentte keşfedilecek çok şey var.

4. Makao, Çin

4. Makao, Çin

Çin’e bağlı özel idari bölge olan Makao, bu yıl 20.4 milyon ziyaret edildi. Makao, 'Asya’nın Las Vegas’ı' olarak bilinir. Dünyanın en büyük eğlence merkezlerinden olan Makao, casinolarıyla ünlüdür. Ayrıca, eski Portekiz koloni mirası nedeniyle eşsiz bir kültürel karışıma sahiptir. 

Şehrin sembolü haline gelen 17. yüzyıldan kalma görkemli bir Katolik kilisesinin cephesi olan St. Paul Harabeleri (Ruin of St. Paul's) tüm gözleri üzerine çekmektedir. 

Makao'da Mutlaka Ziyaret Edilmesi Gereken Yerler: 

  • Senado Meydanı (Largo do Senado): Macao'nun Portekiz mirasını yansıtan meydanıdır. 

  • St. Paul Harabeleri: Aziz Paul Kilisesi'nin kalıntıları, 17. yüzyıldan kalma bir Portekiz kilisesi olan 'Mater Dei', yani Aziz Paul'un kalıntılarını içerir. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır.

  • Cotai Strip: Las Vegas tarzı lüks otel ve casinoların bulunduğu bölgedir. 

  • A-Ma Tapınağı: Makao’daki en eski ve en önemli Çin tapınağı.

  • Macau Tower: Bungee jumping ve panoramik manzara imkanı sunar.

  • Guia Kalesi ve Deniz Feneri: Tarihi bir Portekiz kalesi ve Çin kıyısındaki ilk modern deniz feneri.

Türkiye'den Makao'ya Vize & Ulaşım Koşulları: 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Hong Kong gibi Makao'ya da vizesiz seyahat edebilir. Şehre, Hong Kong aktarmalı veya direkt uçuşlarla gidilebilir.

3. London, Birleşik Krallık

3. London, Birleşik Krallık

İngiltere'nin ve Birleşik Krallık’ın başkenti Londra, bu yıl 22.7 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Kraliyet tarihi, dünya standartlarında müzeler, tiyatrolar (West End) ve farklı kültürlerin harmanlandığı kozmopolit bir yaşam sunan eşsiz bir şehirdir. 

Şehrin sembolü haline gelen Parlamento Binası'nın saat kulesi olan Big Ben'i (Elizabeth Kulesi) bilmeyen yoktur.

Londra'da Mutlaka Ziyaret Edilmesi Gereken Yerler:

  • Buckingham Sarayı: Kraliyet Ailesi'nin resmi konutunun önünde gerçekleşen nöbet değişim töreni turistlerin ilgisini çekmektedir.  

  • Tower Bridge ve Londra Kulesi (Tower of London): Tarihi köprü ve içinde Kraliyet Mücevherlerinin korunduğu kule, şehrin en turistik yerlerinden. Thames Nehri kıyısındaki Londra Kulesi, UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan 1000 yıllık bir yapıdır. 

  • British Museum ve National Gallery: Londra'nın kalbinde yer alan ikonik müze, dünyanın en önemli sanat ve tarih koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor.

  • London Eye: Thames Nehri üzerindeki yer alır ve 135 metre yükseklikte, Avrupa'da bilinen en yüksek dönme dolaptır.

  • St. Paul Katedrali: İkonik kubbesiyle şehrin simgelerinden biridir. 

  • Hyde Park ve Borough Market: Şehrin yeşil akciğerleri ve popüler bir yeme-içme pazarını da ziyaret etmeyi unutmayın. 

Türkiye'den Londra'ya Vize & Ulaşım Koşulları: 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, İngiltere vizesi ile şehri ziyaret edebilirler. İstanbul’dan direkt uçuşlar ise mevcut.

2. Hong Kong, Çin

2. Hong Kong, Çin

Çin’e bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, bu yıl 23.2 milyon ziyaretçi ağırladı. Asya’nın finans ve ticaret merkezi Hong Kong, dikey mimarisi, lüks alışveriş ve benzersiz 'Doğu Batı' kültürüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Şehrin sembolü haline gelen Victoria Limanı, kuzeyde Kowloon Yarımadası ile güneyde Hong Kong Adası'nı ayıran doğal bir limandır. Liman, görkemli gökdelen silüeti ile göz kamaştırmaktadır. 

Hong Kong'da Mutlaka Ziyaret Edilmesi Gereken Yerler:

  • Victoria Peak: Şehrin ve limanın en iyi panoramik manzarasını sunan tepeyi gündüz vakti ziyaret edin. Peak Tram ile çıkış deneyimlenmeyi ve tepenin 130 yılı aşan tarihini de keşfedin. 

  • Victoria Harbour: Liman'da düzenlenen 'A Symphony of Lights' ışık ve ses gösterilerini dünyaca ünlü. Zira, dünyanın en uzun ses ve ışık gösteri burada yapılıyor. 

  • Tsim Sha Tsui: Çok sayıda üst düzey mağaza ve restoranın bulunduğu bu turizm merkezi, Hong Kong'un müzelerinin çoğuna da ev sahipliği yapar.

  • Lantau Adası ve Büyük Buda (Tian Tan Buddha): Muazzam bronz Buda heykeline ulaşmak için merdivenlere tırmanmak için enerjik bir güne başlayın. 

  • Chi Lin Nunnery ve Nan Lian Garden: Modern şehrin ortasında geleneksel Çin mimarisi ve dinginlik sunan bahçeler muazzam güzelliği ile göz kamaştırıyor. Chi Lin Kilisesi ve Lotus Göleti'nin güzelliği ise dillere destan. 

Ayrıca, 'Star Ferry' ile Victoria Limanı'nda kısa ve tarihi bir feribot yolculuğu yaparak şehri keşfedebilirsiniz. 

Türkiye'den Hong Kong'a Vize & Ulaşım Koşulları: 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, '90 güne kadar süreli kalışlar için Hong Kong vizesinden muaftır'. İstanbul’dan aktarmalı uçuşlarla mevcuttur.

1. Bangkok, Tayland

1. Bangkok, Tayland

Tayland'ın hareketli başkenti ve en büyük metropolü Bangkok, bu yıl 30.3 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Canlı sokak yaşamı, gösterişli tapınakları, kanal turları, dünyaca ünlü sokak lezzetleri ve gece hayatı ile tanınınan şehir,  Asya'nın en popüler destinasyonu ünvanının da sahibi. 

Şehrin sembolü haline gelen Grand Palace (Büyük Saray) ve altından yapılmış görkemiyle bilinen Wat Arun'u (Şafak Tapınağı), geleneksel Tay teknesi turları sırasında nehir boyunca ilerlerken görebilirsiniz. 

Bangkok'ta Mutlaka Ziyaret Edilmesi Gereken Yerler:

  • Grand Palace & Wat Phra Kaew: Tay krallarının eski ikametgahı ve Zümrüt Buda Tapınağı olan Grand Palace, 19. yüzyılın başlarında inşa edildi. Tapınak, yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki merkezi kulesi ve etrafını saran 4 küçük kulesi kadar renkli porselen süslemeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. 

  • Wat Arun (Şafak Tapınağı): Chao Phraya Nehri kıyısında yer alıyor ve porselenle kaplı.

  • Wat Pho (Yatan Buda Tapınağı): Tam ismi 'Wat Phra Chettuphon Wimon Mangkhlaram Ratchaworamahawihan' olan tapınak, Yatan Buda olarak tanınır. 

  • Chatuchak: Chatuchak hafta sonu pazarı, dünyanın en büyük açık hava pazarlarından biridir. 

  • Chao Phraya Nehri: Şehri bölen ve nehir taksileriyle keşfedilebilecek ana arter.

Türkiye'den Bangkok'a Vize & Ulaşım Koşulları: 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kısa süreli turistik ziyaretlerinden vizesiz ulaşım sağlayabiliyor Bangkok'a. 30 günü aşmayan seyahatlerde vizeden muaf olan şehre, İstanbul'dan direkt uçuşlar da mevcut.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın