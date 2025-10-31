onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Biraz da Pozitif: Yavru Kedinin Çiftlikteki Yaramaz Halleri Kalpleri Eritti!

Biraz da Pozitif: Yavru Kedinin Çiftlikteki Yaramaz Halleri Kalpleri Eritti!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 14:26

İçerik Devam Ediyor

Kediler, kedilerimiz... Hepsi birbirinden özel biliyorsunuz ki. Instagram keşfetimizin yarısını kaplayan patili dostlarımızın zaman zaman komik videoları önümüze düşebiliyor. İşte birazdan paylaşacağımız video da tam olarak bu cinsten! Çiftlikte yaptığı türlü türlü yaramazlıklarla izleyenlerin yüzünü güldüren bu yavru kedi adeta kalpleri eritti.

Gelin o anlara yakından bakalım! 😍

Kaynak: Instagram / Neşe Çiftliği

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Instagram'da kalpleri eriten bu görüntüler binlerce beğeni aldı!

Instagram'da kalpleri eriten bu görüntüler binlerce beğeni aldı!

Br oraya bir buraya koşan hunharca yavru kedi, adeta çiftliğin maskotu oldu. Zaman zaman samanların arasından bir anda zıplayarak hayvanları korkutmaya çalışan kedinin o sevimli anları, yüzleri gülümsetti. 😍

Kediler, bu dünyanın süsü diyebilir miyiz? Bizce kesinlikle evet!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın