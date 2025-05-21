Ahmet Ercan İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi: “2065’ten Önce Deprem Beklemiyorum”
Dün gece İstanbul’da meydana gelen deprem bir kez daha tedirginliğe sebep oldu. 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından dün gece de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem “beklenen büyük İstanbul depremi mi yaklaşıyor” sorularını akıllara getirirken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Ekol TV’ye önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, İstanbul depremi hakkında “Deprem kestirimlerimize göre ben 2065’ten önce deprem beklemiyorum” dedi.
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İstanbul’da dün gece meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem herkesi tedirgin etti.
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Ahmet Ercan: “2065’ten önce deprem beklemiyorum”
İşte Ahmet Ercan'ın Ekol TV'de yaptığı açıklamalar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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