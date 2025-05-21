Ahmet Ercan İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi: “2065’ten Önce Deprem Beklemiyorum”

Ekol TV’ye açıklamalar yapan Ahmet Ercan şunları söyledi:

“Bilim adamlarının uzlaştığı bir durum var ki Kuzey Marmara’da 2 tane deprem olacaktır. Bu 3 ya da 4 depreme çıkabilir. Benim yapmış olduğum çalışmalara göre İstanbul önünde 6,7 büyüklüğünde, Marmara Ereğlisi-Silivri'nin olduğu yerde beklenti içi 7,2 büyüklüğündeydi. 6,2 büyüklüğündeki deprem bunu 6,9’a düşürdü. Ben Jeofizik Mühendisiyim. Hesaba dayalı olarak söyleriz. Deprem kestirimlerimize göre ben 2065’ten önce deprem beklemiyorum. Şu anda Marmara gergin değil. Bu depremler Marmara’nın gerilmekte olduğunu gösterir, gerginliğin taşma noktasında olduğunu göstermez.”