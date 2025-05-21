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Ahmet Ercan İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi: “2065’ten Önce Deprem Beklemiyorum”

Ahmet Ercan İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi: “2065’ten Önce Deprem Beklemiyorum”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.05.2025 - 08:51

Dün gece İstanbul’da meydana gelen deprem bir kez daha tedirginliğe sebep oldu. 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından dün gece de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem “beklenen büyük İstanbul depremi mi yaklaşıyor” sorularını akıllara getirirken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Ekol TV’ye önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, İstanbul depremi hakkında “Deprem kestirimlerimize göre ben 2065’ten önce deprem beklemiyorum” dedi.

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İstanbul’da dün gece meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem herkesi tedirgin etti.

İstanbul’da dün gece meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem herkesi tedirgin etti.

23 Nisan’da meydana gelen 6.2’lik deprem sonrası dün akşam da İstanbul’da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Arka arkaya meydana gelen bu depremler birçok kişide tedirginlik yaratırken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Ekol TV’ye yaşanan depremler ve beklenen büyük İstanbul depremi hakkında açıklamalar yaptı.

Ahmet Ercan: “2065’ten önce deprem beklemiyorum”

Ahmet Ercan: “2065’ten önce deprem beklemiyorum”

Ekol TV’ye açıklamalar yapan Ahmet Ercan şunları söyledi: 

“Bilim adamlarının uzlaştığı bir durum var ki Kuzey Marmara’da 2 tane deprem olacaktır. Bu 3 ya da 4 depreme çıkabilir. Benim yapmış olduğum çalışmalara göre İstanbul önünde 6,7 büyüklüğünde, Marmara Ereğlisi-Silivri'nin olduğu yerde beklenti içi 7,2 büyüklüğündeydi. 6,2 büyüklüğündeki deprem bunu 6,9’a düşürdü. Ben Jeofizik Mühendisiyim. Hesaba dayalı olarak söyleriz. Deprem kestirimlerimize göre ben 2065’ten önce deprem beklemiyorum. Şu anda Marmara gergin değil. Bu depremler Marmara’nın gerilmekte olduğunu gösterir, gerginliğin taşma noktasında olduğunu göstermez.”

İşte Ahmet Ercan'ın Ekol TV'de yaptığı açıklamalar:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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