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Sedat Peker Uzun Süren Suskunluğunu Bozdu: “Yaşadığım Sürece Üç Kişiyi Affetmeyeceğim”

Sedat Peker Uzun Süren Suskunluğunu Bozdu: “Yaşadığım Sürece Üç Kişiyi Affetmeyeceğim”

Sedat Peker
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.05.2025 - 08:22

Son olarak kırmızı bülten başvurusunun da kaldırılması talebi mahkeme kararıyla reddedilen ve Türkiye’ye dönüşünün önü kapatılan Sedat Peker uzun süren suskunluğunu bozdu ve yeni açıklamalar yaptı. 

Sözcü’den Saygı Öztürk’e açıklamalar yapan Sedat Peker, eski bakan Süleyman Soylu ile barıştığı iddiaları hakkında “Yaşadığım sürece affetmeyeceğim ve barışmayacağım bu dünyada üç kişi var. Bahsettiğiniz şahıs bu üç kişiden biridir. Bu tip yazılan çizilen şeyler komediden başka hiçbir şey değildir” dedi.

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Sedat Peker suskunluğunu bozdu, uzun süre sonra çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sedat Peker suskunluğunu bozdu, uzun süre sonra çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gazeteci Alican Uludağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde; İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Sedat Peker'in kırmızı bültenin kaldırılması talebini reddettiğini duyurmuştu. Bu kararla birlikte Sedat Peker’in Türkiye’ye dönüşünün de önü kapanmıştı. 

Uzun zamandır açıklama yapmayan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu bilinen Sedat Peker, Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e açıklamalar yaptı.

Sedat Peker’in, Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamalardan satır başları:

Sedat Peker’in, Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamalardan satır başları:

“Ben, ‘Türkiye'ye döneceğim' ya da ‘Dönmek istiyorum diye bir kelime hiçbir zaman kullanmadım. Her zaman ‘Henüz çok erken olduğunu söyledim.”

“Beni tanıyan herkes iyi bilir ki ben yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmam. Yaşadığım sürece affetmeyeceğim ve barışmayacağım bu dünyada üç kişi var. Bahsettiğiniz şahıs (Süleyman Soylu) bu üç kişiden biridir. Bu tip yazılan çizilen şeyler komediden başka hiçbir şey değildir. Bana ‘Cennete gidebilmen için kefaretin bu üç kişiyle barışmanʼ denirse Yüce Allahʼa yemin olsun cehenneme gitmeyi kabul ederim ancak onlarla yine de barışmam.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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