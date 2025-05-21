Sedat Peker Uzun Süren Suskunluğunu Bozdu: “Yaşadığım Sürece Üç Kişiyi Affetmeyeceğim”
Son olarak kırmızı bülten başvurusunun da kaldırılması talebi mahkeme kararıyla reddedilen ve Türkiye’ye dönüşünün önü kapatılan Sedat Peker uzun süren suskunluğunu bozdu ve yeni açıklamalar yaptı.
Sözcü’den Saygı Öztürk’e açıklamalar yapan Sedat Peker, eski bakan Süleyman Soylu ile barıştığı iddiaları hakkında “Yaşadığım sürece affetmeyeceğim ve barışmayacağım bu dünyada üç kişi var. Bahsettiğiniz şahıs bu üç kişiden biridir. Bu tip yazılan çizilen şeyler komediden başka hiçbir şey değildir” dedi.
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Sedat Peker suskunluğunu bozdu, uzun süre sonra çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Sedat Peker’in, Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamalardan satır başları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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