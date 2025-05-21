Sedat Peker Uzun Süren Suskunluğunu Bozdu: “Yaşadığım Sürece Üç Kişiyi Affetmeyeceğim”

“Ben, ‘Türkiye'ye döneceğim' ya da ‘Dönmek istiyorum diye bir kelime hiçbir zaman kullanmadım. Her zaman ‘Henüz çok erken olduğunu söyledim.”

“Beni tanıyan herkes iyi bilir ki ben yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmam. Yaşadığım sürece affetmeyeceğim ve barışmayacağım bu dünyada üç kişi var. Bahsettiğiniz şahıs (Süleyman Soylu) bu üç kişiden biridir. Bu tip yazılan çizilen şeyler komediden başka hiçbir şey değildir. Bana ‘Cennete gidebilmen için kefaretin bu üç kişiyle barışmanʼ denirse Yüce Allahʼa yemin olsun cehenneme gitmeyi kabul ederim ancak onlarla yine de barışmam.”