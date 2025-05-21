İYİ Parti Milletvekili Hasan Toktaş’tan Skandal Mesaj İddiası: Kadın Vekil İçin "Sana Bunu Alıcam" Demiş

İddiaya göre İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Toktaş, WhatsApp grubuna CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın bir fotoğrafını alarak “Sana bunu alıcam kral” yazdı.

Görüntüler sosyal medya kısa sürede yayılırken, Hasan Toktaş’tan konu ile ilgili herhangi bir açıklama ise gelmedi.