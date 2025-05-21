onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İYİ Parti Milletvekili Hasan Toktaş’tan Skandal Mesaj İddiası: Kadın Vekil İçin "Sana Bunu Alıcam" Demiş

İYİ Parti Milletvekili Hasan Toktaş’tan Skandal Mesaj İddiası: Kadın Vekil İçin "Sana Bunu Alıcam" Demiş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.05.2025 - 10:38

İYİ Parti’de teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcısı olan Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın, il başkanlarının olduğu WhatsApp grubuna CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın fotoğrafını atarak “Sana bunu alıcam kral” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İYİ Parti’de il başkanlarının yer aldığı WhatsApp grubunda yapıldığı iddia edilen bir yazışma tepki çekti.

İYİ Parti’de il başkanlarının yer aldığı WhatsApp grubunda yapıldığı iddia edilen bir yazışma tepki çekti.

İddiaya göre İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Toktaş, WhatsApp grubuna CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın bir fotoğrafını alarak “Sana bunu alıcam kral” yazdı.

Görüntüler sosyal medya kısa sürede yayılırken, Hasan Toktaş’tan konu ile ilgili herhangi bir açıklama ise gelmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın