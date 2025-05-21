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FETÖ’cülere Yeni Talimatlar: “FETÖ Yeniden Yapılanmak İçin Harekete Geçti” İddiası

FETÖ’cülere Yeni Talimatlar: “FETÖ Yeniden Yapılanmak İçin Harekete Geçti” İddiası

Fethullah Gülen FETÖ
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.05.2025 - 09:29

Örgüt lideri Fethullah Gülen’in ölümünden sonra “Güç savaşları” yaşandığı iddia edilen FETÖ’cülerin ‘yeniden yapılanmaya çalıştığı’ iddia edildi. Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre; FETÖ’nün medya imamı firari gazeteci Ekrem Dumanlı aracılığıyla Türkiye’deki taraftarlarına yeni talimatlar gönderildiği, talimatlarda tüm üyelere farklı parti ve cemaatlere yerleşmeyi sürdürmeleri istendiği iddia edildi.

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
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FETÖ terör örgütünün yeniden yapılanmak için taraftarlarına Ekrem Dumanlı aracılığıyla mesajlar gönderdiği iddia edildi.

FETÖ terör örgütünün yeniden yapılanmak için taraftarlarına Ekrem Dumanlı aracılığıyla mesajlar gönderdiği iddia edildi.

İslamcı yazar İsmail Nacar Cumhuriyet’e yaptığı özel açıklamada; terör örgütünün, terör elebaşısı Fetullah Gülen’in yaşamını yitirmesinin ardından dağılmadığını, 12 kişiden oluşan ve başkanlığını Türkiye İmamı Mustafa Özcan’ın yaptığı “Yüceler Şurası”nca faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Nacar, Şura’nın Türkiye’de yeniden yapılanmak için taraftarlarına medya imamı firari gazeteci Ekrem Dumanlı aracılığıyla yeni talimat gönderdiğini iddia etti.

İddiaya göre; talimatta “Tüm parti ve cemaatler nezdinde farklı farklı inançlarla mevzilenmeye devam edin” emri verilip, özellikle muhalif partilere yönelik ayrı ayrı propaganda içerikleri gönderildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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