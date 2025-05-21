FETÖ’cülere Yeni Talimatlar: “FETÖ Yeniden Yapılanmak İçin Harekete Geçti” İddiası
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
Örgüt lideri Fethullah Gülen’in ölümünden sonra “Güç savaşları” yaşandığı iddia edilen FETÖ’cülerin ‘yeniden yapılanmaya çalıştığı’ iddia edildi. Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre; FETÖ’nün medya imamı firari gazeteci Ekrem Dumanlı aracılığıyla Türkiye’deki taraftarlarına yeni talimatlar gönderildiği, talimatlarda tüm üyelere farklı parti ve cemaatlere yerleşmeyi sürdürmeleri istendiği iddia edildi.
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FETÖ terör örgütünün yeniden yapılanmak için taraftarlarına Ekrem Dumanlı aracılığıyla mesajlar gönderdiği iddia edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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