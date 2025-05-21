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İBB’ye Yolsuzluk Soruşturması: Etkin Pişmanlık İfadesi Veren Ertan Yıldız İçin Adli Kontrol Kararı

İBB’ye Yolsuzluk Soruşturması: Etkin Pişmanlık İfadesi Veren Ertan Yıldız İçin Adli Kontrol Kararı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.05.2025 - 13:49

İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” operasyonu kapsamında tutuklananan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İştirakler/Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, ikinci kez etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdi.

Yıldız, ev hapsi ve adli kontrol kararı ile tahliye edildi.

Kaynak: Habertürk

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İBB’ye yapılan operasyonda tutuklananlardan biri de Ertan Yıldız olmuştu.

İBB’ye yapılan operasyonda tutuklananlardan biri de Ertan Yıldız olmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından da olan Ertan Yıldız’ın etkinlik pişmanlıktan yararlanarak vermek istediği ifade dilekçesi savcılık tarafından kabul edilmememişti.

Ertan Yıldız’ın ikinci dilekçesi ise kabul edildi.

Ertan Yıldız ev hapsi ile tahliye oldu.

Ertan Yıldız ev hapsi ile tahliye oldu.

Savcılıkta etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade veren Ertan Yıldız tahliye oldu. Yıldız için ev hapsi ve adli kontrol şartı getirildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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