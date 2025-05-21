İBB’ye Yolsuzluk Soruşturması: Etkin Pişmanlık İfadesi Veren Ertan Yıldız İçin Adli Kontrol Kararı
İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” operasyonu kapsamında tutuklananan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İştirakler/Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, ikinci kez etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdi.
Yıldız, ev hapsi ve adli kontrol kararı ile tahliye edildi.
Kaynak: Habertürk
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İBB’ye yapılan operasyonda tutuklananlardan biri de Ertan Yıldız olmuştu.
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Ertan Yıldız ev hapsi ile tahliye oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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