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Başörtülü Öğrencisine 'Karabaş' Diyerek Hakaret Etmişti: Öğretmen Hakkında Karar Verildi

Başörtülü Öğrencisine 'Karabaş' Diyerek Hakaret Etmişti: Öğretmen Hakkında Karar Verildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.05.2025 - 19:57

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki tesettürlü öğrenci, öğretmeni tarafından kendisine 'Karabaş' diye hitap edildiğini iddia etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sözlü ve CİMER'e yazılı şikayette bulunulan öğretmen açığa alındı.

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Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Erzin ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi H.K., derste sınıf arkadaşında kalem almak için arkasına döndüğü sırada fen bilgisi öğretmeni tarafından ‘Önüne dön karabaş' şeklinde hakarete uğradığı iddia edildi.

Bu sözlerden etkilenen 11 yaşındaki kız çocuğu gözyaşları içinde olayı baba H.K'ye anlattı.

Kızının anlattıları karşısında harekete geçen baba H. K., öğretmen hakkında okul idaresine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sözlü ve CİMER'e yazılı şikayette bulundu.

Kızının anlattıları karşısında harekete geçen baba H. K., öğretmen hakkında okul idaresine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sözlü ve CİMER'e yazılı şikayette bulundu.

Gelen şikayetler üzerine öğretmen hakkında Hatay Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.

Öğretmenin açığa alındığı öğrenildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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