Genç Eczacı Kadının Dükkanındaki Atatürk Detayına Yapılan Yorum "Pes Artık" Dedirtti
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Gün geçmiyor ki sosyal medyanın ve insanların ne kadar ilginç olduğunu gösteren yeni bir örneğe tanık olmayalım.
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Bu de Buse'nin mutluluk dolu paylaşım yazısı 👇
Buse, eczanesinin içerisini de böyle fotoğraflamış. Görseldeki Atatürk detayı oldukça anlamlı.
Ancak Buse'nin sevincine çok farklı şekilde yaklaşan bazı insanlar oldu. Tıpkı bu kişi gibi 👇
Genç eczacı bu eleştiriyi çok profesyonel, çok rahat karşıladı 👇
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Buse'ye gelen destek mesajlarından bazıları ise şöyle 👇
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