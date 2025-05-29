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Genç Eczacı Kadının Dükkanındaki Atatürk Detayına Yapılan Yorum "Pes Artık" Dedirtti

Genç Eczacı Kadının Dükkanındaki Atatürk Detayına Yapılan Yorum "Pes Artık" Dedirtti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
29.05.2025 - 14:24

Çoğumuz sevincimizi, üzüntümüzü sosyal medyadan paylaşmayı alışkanlık haline getirdik artık. Fakat herkes paylaştığımız bu samimi duyguları anlamıyor maalesef. Tıpkı ilk eczanesini açan Buse'ye yapılan anlamsız Atatürk yorumu gibi. Detaylar içeriğimizde 👇

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Gün geçmiyor ki sosyal medyanın ve insanların ne kadar ilginç olduğunu gösteren yeni bir örneğe tanık olmayalım.

Gün geçmiyor ki sosyal medyanın ve insanların ne kadar ilginç olduğunu gösteren yeni bir örneğe tanık olmayalım.

Bu genç kadın Eczacı Buse. Kendisi kardeşinin adıyla ilk eczanesini açmış ve mutluluğunu X platformundan paylaşmış.

Bu de Buse'nin mutluluk dolu paylaşım yazısı 👇

Bu de Buse'nin mutluluk dolu paylaşım yazısı 👇

Buse, eczanesinin içerisini de böyle fotoğraflamış. Görseldeki Atatürk detayı oldukça anlamlı.

Buse, eczanesinin içerisini de böyle fotoğraflamış. Görseldeki Atatürk detayı oldukça anlamlı.

Buse de bu detayı büyük bir gururla paylaşmış.

Ancak Buse'nin sevincine çok farklı şekilde yaklaşan bazı insanlar oldu. Tıpkı bu kişi gibi 👇

Ancak Buse'nin sevincine çok farklı şekilde yaklaşan bazı insanlar oldu. Tıpkı bu kişi gibi 👇

Genç eczacı bu eleştiriyi çok profesyonel, çok rahat karşıladı 👇

Genç eczacı bu eleştiriyi çok profesyonel, çok rahat karşıladı 👇
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Buse'ye gelen destek mesajlarından bazıları ise şöyle 👇

Buse'ye gelen destek mesajlarından bazıları ise şöyle 👇
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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