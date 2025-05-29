Genç Eczacı Kadının Dükkanındaki Atatürk Detayına Yapılan Yorum "Pes Artık" Dedirtti

Çoğumuz sevincimizi, üzüntümüzü sosyal medyadan paylaşmayı alışkanlık haline getirdik artık. Fakat herkes paylaştığımız bu samimi duyguları anlamıyor maalesef. Tıpkı ilk eczanesini açan Buse'ye yapılan anlamsız Atatürk yorumu gibi. Detaylar içeriğimizde 👇