Sunay Akın Yakın Arkadaşı İlhan Şeşen'in Oyuncak Müzesindeki Bisikletinin Duygusal Hikayesini Anlattı

'Telefonda İlhan Şeşen ustamızın sesi:” Sunay müzede misin?”… Evet yanıtını verince kararlı bir ses tonuyla:” On dakika sonra müzedeyim. Beni kapıda bekle. Beklemezsen durmaz giderim.”

İlhan abi neden böyle söylemişti?.. Karşılama isteyen bir insan değildi, hiç değildi… Neden öyle söylemişti?.. Var bu işin içinde bir oyun, diyerek çıktım müzenin kapısına…

Çok geçmeden sokağın ucunda bir bisikletli göründü. İlhan abiydi gelen… Müzenin önünde bisikletinden indi ve şunları söyledi:” Bu bisikleti ikinci elden aldım. Satıcı ‘Abi senden önceki sahibi MFÖ’nün Fuat’ıydı’ dedi. Ben de bisikleti sana getirdim Sunay. Artık bu bisiklet senin” dedi ve gitti…'