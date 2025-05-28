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Sunay Akın Yakın Arkadaşı İlhan Şeşen'in Oyuncak Müzesindeki Bisikletinin Duygusal Hikayesini Anlattı

Sunay Akın Yakın Arkadaşı İlhan Şeşen'in Oyuncak Müzesindeki Bisikletinin Duygusal Hikayesini Anlattı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
28.05.2025 - 15:29

Türk Pop Müziğinin Amcası İlhan Şeşen, geçtiğimiz gün uzun süre mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrıldı. Şeşen'in yakın arkadaşı Sunay Akın, sanatçının Oyuncak Müzesindeki bisikletinin hikayesini duygu dolu sözlerle anlattı.

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Usta müzisyen İlhan Şeşen'i geçtiğimiz gün kaybetmiştik.

Usta müzisyen İlhan Şeşen'i geçtiğimiz gün kaybetmiştik.

2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan Şeşen, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Ancak usta sanatçı bu mücadeleyi 2 yıl sonra 76 yaşında kaybetti.

İlhan Şeşen, vefatından 3 ay önce dostlarının katılımıyla 55. sanat yılını kutlamıştı.

İlhan Şeşen, vefatından 3 ay önce dostlarının katılımıyla 55. sanat yılını kutlamıştı.

Kutlamalarda İlhan Şeşen'in yakın arkadaşı Sunay Akın da vardı.

Sunay Akın bugün yaptığı paylaşımda İlhan Şeşen'in bisikletinin, nasıl oyuncak müzesinde sergilendiğini şu cümlelerle anlattı.

Sunay Akın bugün yaptığı paylaşımda İlhan Şeşen'in bisikletinin, nasıl oyuncak müzesinde sergilendiğini şu cümlelerle anlattı.

'Telefonda İlhan Şeşen ustamızın sesi:” Sunay müzede misin?”… Evet yanıtını verince kararlı bir ses tonuyla:” On dakika sonra müzedeyim. Beni kapıda bekle. Beklemezsen durmaz giderim.”

İlhan abi neden böyle söylemişti?.. Karşılama isteyen bir insan değildi, hiç değildi… Neden öyle söylemişti?.. Var bu işin içinde bir oyun, diyerek çıktım müzenin kapısına…

Çok geçmeden sokağın ucunda bir bisikletli göründü. İlhan abiydi gelen… Müzenin önünde bisikletinden indi ve şunları söyledi:” Bu bisikleti ikinci elden aldım. Satıcı ‘Abi senden önceki sahibi MFÖ’nün Fuat’ıydı’ dedi. Ben de bisikleti sana getirdim Sunay. Artık bu bisiklet senin” dedi ve gitti…'

"Seslendim arkasından:”Abi, kapı önüne bunun için mi çağırdın beni?”…"

"Seslendim arkasından:”Abi, kapı önüne bunun için mi çağırdın beni?”…"

'Başını çevirerek:” Evet Sunay. Bir randevum var. Kapıda olmasaydın bisikletle gidecektim!”..

O gün, sokağın ucuna kadar hayatımda tanıdığım en yaratıcı, en beyefendi ve bir o kadar da muzip insanın arkasından uzun uzun baktım…

Güle güle canım ağabeyim, güle güle…

(Not: Bisiklet İstanbul Oyuncak Müzesi’nde sergileniyor.)

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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