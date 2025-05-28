Sunay Akın Yakın Arkadaşı İlhan Şeşen'in Oyuncak Müzesindeki Bisikletinin Duygusal Hikayesini Anlattı
Türk Pop Müziğinin Amcası İlhan Şeşen, geçtiğimiz gün uzun süre mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrıldı. Şeşen'in yakın arkadaşı Sunay Akın, sanatçının Oyuncak Müzesindeki bisikletinin hikayesini duygu dolu sözlerle anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Usta müzisyen İlhan Şeşen'i geçtiğimiz gün kaybetmiştik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlhan Şeşen, vefatından 3 ay önce dostlarının katılımıyla 55. sanat yılını kutlamıştı.
Sunay Akın bugün yaptığı paylaşımda İlhan Şeşen'in bisikletinin, nasıl oyuncak müzesinde sergilendiğini şu cümlelerle anlattı.
"Seslendim arkasından:”Abi, kapı önüne bunun için mi çağırdın beni?”…"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın