onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye'nin En Değerli Markaları Belli Oldu: THY Yine Zirvede, Trendyol ve TV8'den Sürpriz Atak

Türkiye'nin En Değerli Markaları Belli Oldu: THY Yine Zirvede, Trendyol ve TV8'den Sürpriz Atak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.05.2025 - 12:59 Son Güncelleme: 27.05.2025 - 14:08

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin 'Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125' çalışmasını tamamladı. 2007'den bu yana yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sonrası 100'den 125 markaya çıkarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

THY, 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.

THY, 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.

İkinci sıranın sahibi 1 milyar 645 milyon dolarla Arçelik olurken İş Bankası geçen yıla kıyasla bir basamak yükselerek 1 milyar 240 milyon dolarla üçüncü sıraya çıktı.

Geçen yıl üçüncü olan Vestel bir sıra gerileyerek, 928 milyon dolarla dördüncü sıraya düştü.

Ford Otosan 905 milyon dolarla 5'inci, Ziraat Bankası 875 milyon dolarla 6'ncı, LC Waikiki 828 milyon dolarla 7'nci, Garanti BBVA 721 milyon dolarla 8'inci, Vakıfbank ise 386 milyon dolarla 10'uncu sırayı aldı.

Geçen yıl 20'nci sıradan listeye giren Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg, 179 milyon dolarlık değeriyle bu yıl da yerini korudu.

Listeye, bu yıl 24 yeni marka dahil oldu.

Listeye, bu yıl 24 yeni marka dahil oldu.

Altınkılıç, Astor Enerji, Big Chefs, Bilkom, Bizim, Çelik Motor, Doğan Trend, Efor Çay, Eker, Eksun, Gezinomi, Hedef Filo, Hepsiburada, Mobiltel, Oba Makarna, Penta, Reeder, Sasa, Suwen, TV8, Trendyol, VBT Yazılım, VDF Filo ve Yiğit Akü listeye giren diğer markalar oldu.

TV8 tek televizyon kanalı olarak listede yer aldı.

TV8 tek televizyon kanalı olarak listede yer aldı.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yapılan 2025 yılı 'Türkiye'nin En Değerli Markaları' listesinde, TV8 tek televizyon kanalı olarak yer aldı.

Trendyol da bu yıl listeye giren yeni markalardan oldu.

Trendyol da bu yıl listeye giren yeni markalardan oldu.

E-Ticaret markası Trendyol da bu yıl 'Türkiye'nin En Değerli Markaları' listesine yeni giren markalardan biri olma başarısını gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın