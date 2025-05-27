Türkiye'nin En Değerli Markaları Belli Oldu: THY Yine Zirvede, Trendyol ve TV8'den Sürpriz Atak
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin 'Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125' çalışmasını tamamladı. 2007'den bu yana yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sonrası 100'den 125 markaya çıkarıldı.
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THY, 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.
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Listeye, bu yıl 24 yeni marka dahil oldu.
TV8 tek televizyon kanalı olarak listede yer aldı.
Trendyol da bu yıl listeye giren yeni markalardan oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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