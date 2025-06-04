Meclis'ten Geçti! İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: İlk Tahliye Haberi Ne Zaman Gelecek?

Yasayla, kasten yaralama suçuna verilecek hapis cezasının alt sınırı bir yıldan, bir buçuk yıla çıkıyor.

Alkol veya uyuşturucu etkisiyle araç kullananlara uygulacak hapis cezasının alt sınırı ise 3 aydan 6 aya yükseltiliyor

İki yılın altında hapis cezası alanlar mutlaka cezaevine girecek.

Bu ceza en az 5 gün olacak.

30 madddelik yasa teklifinde muhalefetin itiraz ettiği 8 madde ise Genel Kurul'da verilen önergelerle teklif metninden çıkarıldı.

Bunlardan bir tanesi ses ve gaz fişeği atabilenler de dahil silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişilere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören madde. Diğeri ise bir kişinin aracının önünü kesene ya da durdurana bir yıldan 3 yıla kadar hapis verilmesine yönelik düzenleme. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesini nitelikli hal kapsamına alınmasını öngören düzenleme de metinden çıkarılan maddeler arasında yer alıyor.