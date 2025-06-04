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Meclis'ten Geçti! İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: İlk Tahliye Haberi Ne Zaman Gelecek?

Meclis'ten Geçti! İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: İlk Tahliye Haberi Ne Zaman Gelecek?

Resmi Gazete
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.06.2025 - 19:33

19 binden fazla mahkuma tahliye yolunu açıldı. TBMM'de kabul edilen ''10. Yargı Paketi'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tahliyelerin başlanması bekleniyor.

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Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

İlk tahliyelerin başlanması bekleniyor.

Paket, ceza adaletinin etkinliğini artırmayı, cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı ve özel infaz düzenlemelerini genişletmeyi hedefliyor.

Yasayla, birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişiler de şartlı salıverme imkanından faydalanacak. Böylece 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açılmış olacak.Yasayla birlikte infaz uygulamasının kapsamı da genişletiliyor.

Yasayla, birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişiler de şartlı salıverme imkanından faydalanacak. Böylece 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açılmış olacak.Yasayla birlikte infaz uygulamasının kapsamı da genişletiliyor.

Hastalık, veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yanlız idame ettiremeyecek ve 'toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen' mahkumların cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilecek.

Ancak ağırlaştırımış müebbet hapis cezası alan kişiler bu haktan yararlanamayacak.

Doğumunun üzerinden 6 ay geçen ve 5 yıl veya daha az süre hapis cezası alan kadınların cezasını konutunda çekmesine de infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Konutta infaz hakkı, kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından bu süre 1 yıldan 3 yıla kadar olacak. 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler için ise 4 yıldan 5 yıla çıkacak. 80 yaşını bitirmiş kişiler için 6 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkan tanınacak.

Konutta infaz hakkı, kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından bu süre 1 yıldan 3 yıla kadar olacak. 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler için ise 4 yıldan 5 yıla çıkacak. 80 yaşını bitirmiş kişiler için 6 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkan tanınacak.

Yasayla, kasten yaralama suçuna verilecek hapis cezasının alt sınırı bir yıldan, bir buçuk yıla çıkıyor.

Alkol veya uyuşturucu etkisiyle araç kullananlara uygulacak hapis cezasının alt sınırı ise 3 aydan 6 aya yükseltiliyor

İki yılın altında hapis cezası alanlar mutlaka cezaevine girecek.

Bu ceza en az 5 gün olacak.

30 madddelik yasa teklifinde muhalefetin itiraz ettiği 8 madde ise Genel Kurul'da verilen önergelerle teklif metninden çıkarıldı.

Bunlardan bir tanesi ses ve gaz fişeği atabilenler de dahil silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişilere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören madde. Diğeri ise bir kişinin aracının önünü kesene ya da durdurana bir yıldan 3 yıla kadar hapis verilmesine yönelik düzenleme. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesini nitelikli hal kapsamına alınmasını öngören düzenleme de metinden çıkarılan maddeler arasında yer alıyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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