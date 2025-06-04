Meclis'ten Geçti! İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: İlk Tahliye Haberi Ne Zaman Gelecek?
19 binden fazla mahkuma tahliye yolunu açıldı. TBMM'de kabul edilen ''10. Yargı Paketi'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tahliyelerin başlanması bekleniyor.
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Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
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Yasayla, birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişiler de şartlı salıverme imkanından faydalanacak. Böylece 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açılmış olacak.Yasayla birlikte infaz uygulamasının kapsamı da genişletiliyor.
Konutta infaz hakkı, kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından bu süre 1 yıldan 3 yıla kadar olacak. 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler için ise 4 yıldan 5 yıla çıkacak. 80 yaşını bitirmiş kişiler için 6 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkan tanınacak.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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