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Ebrar Karakurt 4 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü: Eczacıbaşı Dynavit'e Transfer Oldu

Ebrar Karakurt 4 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü: Eczacıbaşı Dynavit'e Transfer Oldu

Ebrar Karakurt
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.06.2025 - 18:30

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 4 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri döndü. Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad ile şampiyonluk yaşayan Karakurt'un yeni adresi belli oldu. 25 yaşındaki milli voleybolcu, Eczacıbaşı Dynavit'e transfer oldu.

Transfer sonrası Ebrar Karakurt'tan ilk açıklama geldi.

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Filenin Sultanları'nda şov yapmıştı.

Filenin Sultanları'nda şov yapmıştı.

2021 yılında Türk Hava Yolları'ndan ayrılarak İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'nı yolunu tutan Ebrar Karakurt, 4 yıl aradan sonra Türkiye'ye döndü.

Rus temsilcisinden yapılan açıklamada, "Unutulmaz performansların için teşekkürler! 'Elveda' değil 'Görüşürüz' diyoruz. Ve seni her zaman 'Loko'da bekliyoruz. Gelecek kariyerinde başarılar'' denildi.

Rus temsilcisinden yapılan açıklamada, "Unutulmaz performansların için teşekkürler! 'Elveda' değil 'Görüşürüz' diyoruz. Ve seni her zaman 'Loko'da bekliyoruz. Gelecek kariyerinde başarılar'' denildi.

Sezonun bitimiyle birlikte Rusya'da formasını giydiği Lokomotiv Kalningrad'la yollarını ayırdığını açıklayan Filenin Sultanları'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt Eczacıbaşı'nın kadrosuna katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

'Milli takımımızın başarılı smaçörü, filenin sınır tanımayan yıldızı Ebrar Karakurt, dört yıl sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki yeni evinde'

Transfer hakkında ilk kez konuşan Ebrar Karakurt şunları söyledi:

Transfer hakkında ilk kez konuşan Ebrar Karakurt şunları söyledi:

''Ülkeme, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Yıllarca İtalya'da ve Rusya'da ülkemi temsil etmek ve takımlarıma başarılar kazandırmak için çok çalıştım, karşılığında da birçok başarıya imza attım. Ancak, kalbim artık ülkeme dönmem gerektiğini söylüyordu. Eczacıbaşı bana ilk andan bu yana hep çok sıcak davrandı, geleceğe dair harika bir proje sundu.''

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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