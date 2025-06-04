Ebrar Karakurt 4 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü: Eczacıbaşı Dynavit'e Transfer Oldu
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 4 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri döndü. Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad ile şampiyonluk yaşayan Karakurt'un yeni adresi belli oldu. 25 yaşındaki milli voleybolcu, Eczacıbaşı Dynavit'e transfer oldu.
Transfer sonrası Ebrar Karakurt'tan ilk açıklama geldi.
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Filenin Sultanları'nda şov yapmıştı.
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Rus temsilcisinden yapılan açıklamada, "Unutulmaz performansların için teşekkürler! 'Elveda' değil 'Görüşürüz' diyoruz. Ve seni her zaman 'Loko'da bekliyoruz. Gelecek kariyerinde başarılar'' denildi.
Transfer hakkında ilk kez konuşan Ebrar Karakurt şunları söyledi:
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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