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Onay Verildi: Bulgaristan'ın Para Birimi Değişiyor

Onay Verildi: Bulgaristan'ın Para Birimi Değişiyor

Bulgaristan euro/TL
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.06.2025 - 17:35

Bulgaristan'ın para birimi değişiyor. Avrupa Merkez Bankası, Bulgaristan’ın Euro Bölgesi'ne katılabileceğini açıkladı.

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Bulgaristan'da 1 Ocak 2026 itibarıyla para birimi olarak euro kullanılacak.

Bulgaristan'da 1 Ocak 2026 itibarıyla para birimi olarak euro kullanılacak.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), Bulgaristan’ın euro kullanma kriterlerini karşıladığını ve 1 ocak 2026’dan itibaren Euro Bölgesi'ne dahil olacağını duyurdu.

Nihai karar temmuz ayı başında yapılacak Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları toplantısında onaylanacak.

Nihai karar temmuz ayı başında yapılacak Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları toplantısında onaylanacak.

Siyasi süreç tamamlandığında Bulgaristan Merkez Bankası yetkilileri AMB’nin karar alma organları ve bazı diğer gruplarda gözlemci olarak yer alacak.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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