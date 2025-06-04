Onay Verildi: Bulgaristan'ın Para Birimi Değişiyor
Bulgaristan'ın para birimi değişiyor. Avrupa Merkez Bankası, Bulgaristan’ın Euro Bölgesi'ne katılabileceğini açıkladı.
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Bulgaristan'da 1 Ocak 2026 itibarıyla para birimi olarak euro kullanılacak.
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Nihai karar temmuz ayı başında yapılacak Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları toplantısında onaylanacak.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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