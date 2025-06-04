Tahliye Olmuştu: Burak Bekiroğlu’nun Avukatından “Özür Dileriz” Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kardeşi Yahya Tunç ile ilgili paylaşımları sonrası tutuklanan Bekir Bekiroğlu bugün tahliye edildi.
Bekiroğlu’nun avukatı Serdar Öktem yaptığı açıklamada, “Müvekkilimin paylaşımlarında kasıt bulunmamaktadır. Sayın Bakanımıza karşı yanlış üslupla ifade edilmiş ifratkar sözler adına hassasiyetimizi ve üzüntümüzü dile getirmek isteriz.” ifadelerini kullandı.
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AKP’ye yakınlığı ile bilinen avukat Bekir Bekiroğlu geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.
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Avukatından açıklama geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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