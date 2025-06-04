Tahliye Olmuştu: Burak Bekiroğlu’nun Avukatından “Özür Dileriz” Açıklaması

Tahliye edilen Burak Bekiroğlu’nun avukatı Serdar Öktem yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç ve kardeşine yönelik müvekkilim Avukat Burak Bekiroğlu'nun 31.05.2025 tarihinde öfke ile hatalı bir üslupla yazmış olduğu beyanlarda kesinlikle bir kasıt bulunmamaktadır. Sayın Bakanımıza karşı yanlış üslupla ifade edilmiş ifratkar sözler adına hassasiyetimizi ve üzüntümüzü dile getirmek isteriz. Müvekkilin kasıtlı olarak böyle yazılar yazdığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialara itibar etmemenizi önemle rica ederiz' ifadeleri yer aldı.