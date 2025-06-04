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Tahliye Olmuştu: Burak Bekiroğlu’nun Avukatından “Özür Dileriz” Açıklaması

Tahliye Olmuştu: Burak Bekiroğlu’nun Avukatından “Özür Dileriz” Açıklaması

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2025 - 17:20

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kardeşi Yahya Tunç ile ilgili paylaşımları sonrası tutuklanan Bekir Bekiroğlu bugün tahliye edildi.

Bekiroğlu’nun avukatı Serdar Öktem yaptığı açıklamada, “Müvekkilimin paylaşımlarında kasıt bulunmamaktadır. Sayın Bakanımıza karşı yanlış üslupla ifade edilmiş ifratkar sözler adına hassasiyetimizi ve üzüntümüzü dile getirmek isteriz.” ifadelerini kullandı.

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AKP’ye yakınlığı ile bilinen avukat Bekir Bekiroğlu geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen avukat Bekir Bekiroğlu geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kardeşi Yahya Tunç'un ByLock kullanıcısı olduğunu hatırlatan paylaşımların ardından tutuklanan avukat Burak Bekiroğlu tahliye edildi.

Avukatından açıklama geldi.

Avukatından açıklama geldi.

Tahliye edilen Burak Bekiroğlu’nun avukatı Serdar Öktem yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç ve kardeşine yönelik müvekkilim Avukat Burak Bekiroğlu'nun 31.05.2025 tarihinde öfke ile hatalı bir üslupla yazmış olduğu beyanlarda kesinlikle bir kasıt bulunmamaktadır. Sayın Bakanımıza karşı yanlış üslupla ifade edilmiş ifratkar sözler adına hassasiyetimizi ve üzüntümüzü dile getirmek isteriz. Müvekkilin kasıtlı olarak böyle yazılar yazdığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialara itibar etmemenizi önemle rica ederiz' ifadeleri yer aldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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