Marmaray'daki Türkiye'nin Konuştuğu Olay: "Mavi Gömlekli" İbrahim Aktan Gelen Tehdit Mesajlarını Paylaştı

Aktan 'Ben her zamanki rutinimi yapmıştım. Okuldan çıkmıştım. Yenikapı'da Marmaray tren istasyonunda trenimi bekledim bindim trenime. Gelirken rutin yine aynı yolculuk devam ederken Bostancı İstasyonu'nda çocuklu baba orada bekliyordu. Tren kapıları açıldı. Aslında çok rahat bir şekilde geçebilirdi. Kenarda bekleyen bir kardeşimiz vardı. Direkt ona bir sözlü tepkide bulundu. 'Sen niye burada bekliyorsun? Benim çoçuklarım sana takılabilir, çekilde girelim' dedi. Oradaki kardeşimiz de özür dileyerek abi geç dedi. Geçtikten sonra olay devam etti.

Beyefendi susmadı. Bağırmalarını, tepkilerinin tonunu biraz daha arttırarak devam etti. Yaklaşık beş altı dakika boyunca hiçbir şekilde susmadı, devam etti. En son hakaret boyutlarına vardı. Çok ciddi tepkiler göstermeye başladı. Sonra etraftaki insanlardan da mırıldanmalar başladı. ‘Yahu ya yeter, yani bu kadar uzatılacak bir durum değil’ diye tepkiler başladı.

Daha sonra orada yumruk atan beyefendi olaya müdahale etti. Hanımefendiyle siz niye böyle konuşuyorsunuz? Konuşma üslubunuz çok ağır.' dedi. Daha sonra baba aynı tepkiyi yumruk atan beyefendiye de verdi. Sonra olay yine aynı şekilde kendi aralarında devam ederken, sarı saçlı bir hanımefendi var. Döndü bu sefer tepki gösteren adama ‘sen niye karışıyorsun? Onlar kendi aralarında tartışıyorlar’ dedi. Ama kendi aralarında tartışma diye bir şey yok. Oradaki kardeşimiz korktu, ağlamaya başladı. Hiçbir şekilde adama cevap veremiyor. Zaten başta özür dilemiş. Adam hakaret boyutuna vararak daha da tepkilerini arttırarak kızın üstüne gitmeye başladı. Vicdanım rahat etmedi. Orada sözlü bir şekilde tepki gösterdim' dedi.