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Marmaray'daki Türkiye'nin Konuştuğu Olay: "Mavi Gömlekli" İbrahim Aktan Gelen Tehdit Mesajlarını Paylaştı

Marmaray'daki Türkiye'nin Konuştuğu Olay: "Mavi Gömlekli" İbrahim Aktan Gelen Tehdit Mesajlarını Paylaştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2025 - 16:31

Geçtiğimiz hafta Marmaray’da yaşanan olayda yanında 2 çocuğu bulunan bir kişi darbedilmişti. Olay sonrasında sosyal medyada yumruk atan kişi ve “mavi gömlekli” olarak olaya karışan İbrahim Aktan linç edilmişti. 

Baba Deniz E.’ye yumruk atan Ekrem D. tutuklanırken, “mavi gömlekli” İbrahim Aktan ise serbest kalmıştı.

Olayla ilgili Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Aktan, kendisine ve ailesine gelen tehdit mesajlarını da paylaştı.

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Marmaray’da yaşanan olayda “mavi gömlekli” olarak linç edilen İbrahim Aktan açıklamalarda bulundu.

Marmaray’da yaşanan olayda “mavi gömlekli” olarak linç edilen İbrahim Aktan açıklamalarda bulundu.

Aktan 'Ben her zamanki rutinimi yapmıştım. Okuldan çıkmıştım. Yenikapı'da Marmaray tren istasyonunda trenimi bekledim bindim trenime. Gelirken rutin yine aynı yolculuk devam ederken Bostancı İstasyonu'nda çocuklu baba orada bekliyordu. Tren kapıları açıldı. Aslında çok rahat bir şekilde geçebilirdi. Kenarda bekleyen bir kardeşimiz vardı. Direkt ona bir sözlü tepkide bulundu. 'Sen niye burada bekliyorsun? Benim çoçuklarım sana takılabilir, çekilde girelim' dedi. Oradaki kardeşimiz de özür dileyerek abi geç dedi. Geçtikten sonra olay devam etti. 

Beyefendi susmadı. Bağırmalarını, tepkilerinin tonunu biraz daha arttırarak devam etti. Yaklaşık beş altı dakika boyunca hiçbir şekilde susmadı, devam etti. En son hakaret boyutlarına vardı. Çok ciddi tepkiler göstermeye başladı. Sonra etraftaki insanlardan da mırıldanmalar başladı. ‘Yahu ya yeter, yani bu kadar uzatılacak bir durum değil’ diye tepkiler başladı. 

Daha sonra orada yumruk atan beyefendi olaya müdahale etti. Hanımefendiyle siz niye böyle konuşuyorsunuz? Konuşma üslubunuz çok ağır.' dedi. Daha sonra baba aynı tepkiyi yumruk atan beyefendiye de verdi. Sonra olay yine aynı şekilde kendi aralarında devam ederken, sarı saçlı bir hanımefendi var. Döndü bu sefer tepki gösteren adama ‘sen niye karışıyorsun? Onlar kendi aralarında tartışıyorlar’ dedi. Ama kendi aralarında tartışma diye bir şey yok. Oradaki kardeşimiz korktu, ağlamaya başladı. Hiçbir şekilde adama cevap veremiyor. Zaten başta özür dilemiş. Adam hakaret boyutuna vararak daha da tepkilerini arttırarak kızın üstüne gitmeye başladı. Vicdanım rahat etmedi. Orada sözlü bir şekilde tepki gösterdim' dedi.

“Ben onları ayırdım”

“Ben onları ayırdım”

İbrahim Aktan 'Bakın altını çiziyorum. Çünkü şöyle bir algı oluştu kamuoyunda, sanki yumruğu ben atmışım. ‘Mavi gömlekli genç vurdu, mavi gömlekli genç adamın burnunda kırdı’ gibi bir algı var. Ben kesinlikle adama vurmadım. Altını çiziyorum onun. Daha sonradan da ben tepki göstermeye başladıktan sonra yumruk atan beyefendi direkt kızın yanında olduğu için adamın ettiği hakaretleri, büyük ihtimal hissetti. Kapı açıldığı an yumruk atıyor. Daha sonra yumruk attıktan sonra fark ettiyseniz orada daha yakında insan olmasına rağmen araya ben giriyorum. Oradaki yumruk atan beyefendiyi itiyorum. ‘Ya diyorum ne yapıyorsunuz? Çoluk çocuk var’ diyorum. 

Ben tepkimi koydum ortaya ama bizim kültürümüzde de vardır. Bizim yetiştiğimiz toplumda da vardır. Yanında çoluk çocuk olan bir kişiye hiçbir şekilde vurulmaz. Sadece tepkini koyarsın ortaya devam edersin. Bir kısım var. Benim ittiğim bir kısım. Daha sonra ben araya girdim. Onları ayırdım. Ayırmaktan sonra ilk müdahale eden ben olmama rağmen orada provoke etti beni. Yumruk yiyen baba, ‘senin yüzünden ben yumruk yedim. Her şey senin yüzünden’ dedi. Daha sonra bütün Marmaray'da linç yiyecektim. Ben ayırmaya çalışırken benim üstüme kaldı ve beni itti. Ben de onu iterek dedim ki ‘benim ne suçum var ? Benlik ne durum var’ diye kendim orada açıklama gereği duydum' şeklinde konuştu.

“Yanımdaki kadını tanımıyorum bile”

“Yanımdaki kadını tanımıyorum bile”

İbrahim Aktan 'Marmaray’da Süreyya plajı istasyonunda yanımda bir hanımefendi, duyarlı bir vatandaş olay daha da büyümesin diye gelip yardım etmek istedi. O hanımefendi benim sevgilim olarak lanse etmişler. Sanki o kıza erkeklik yapmak için böyle hareketler yapıyormuşum gibi lanse etmişler durumu. O hanımefendiyi ben ilk defa orada gördüm. Ondan sonrada herhangi bir karşılaşmamız da olmadı. Tanımıyorum kendisini ama bu linçlerden dolayı da kendisinden de kendi adıma özür diliyorum. Çok ağır linçler edildi, çok ağır sözler söylendi. Bu hanımefendiyi hiçbir şekilde tanımıyorum. Orada seyahat eden bu durumdan rahatsız olan duyarlı bir vatandaştı sadece' dedi.

İbrahim Aktan’a gelen bazı tehdit mesajları 👇

İbrahim Aktan’a gelen bazı tehdit mesajları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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