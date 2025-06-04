Marmaray'daki Türkiye'nin Konuştuğu Olay: "Mavi Gömlekli" İbrahim Aktan Gelen Tehdit Mesajlarını Paylaştı
Geçtiğimiz hafta Marmaray’da yaşanan olayda yanında 2 çocuğu bulunan bir kişi darbedilmişti. Olay sonrasında sosyal medyada yumruk atan kişi ve “mavi gömlekli” olarak olaya karışan İbrahim Aktan linç edilmişti.
Baba Deniz E.’ye yumruk atan Ekrem D. tutuklanırken, “mavi gömlekli” İbrahim Aktan ise serbest kalmıştı.
Olayla ilgili Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Aktan, kendisine ve ailesine gelen tehdit mesajlarını da paylaştı.
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Marmaray’da yaşanan olayda “mavi gömlekli” olarak linç edilen İbrahim Aktan açıklamalarda bulundu.
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“Ben onları ayırdım”
“Yanımdaki kadını tanımıyorum bile”
İbrahim Aktan’a gelen bazı tehdit mesajları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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