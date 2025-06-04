İBB Soruşturmasında 1 Tahliye Daha: İş İnsanı Murat İlbak’ın Cezası Ev Hapsine Çevrildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, geçtiğimiz günlerde savcılıkta verdiği ifade sonrasında ev hapsi kararı ile cezaevinden tahliye oldu.
Kaynak: Ceylan Sever / Habertürk
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CNBC-e kanalının da sahibi olan Murat İlbak, İBB’ye yapılan ilk operasyonda gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta tutuklanmıştı.
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Etkin pişmanlıktan yararlandığı iddia ediliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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