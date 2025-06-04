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İBB Soruşturmasında 1 Tahliye Daha: İş İnsanı Murat İlbak’ın Cezası Ev Hapsine Çevrildi

İBB Soruşturmasında 1 Tahliye Daha: İş İnsanı Murat İlbak’ın Cezası Ev Hapsine Çevrildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2025 - 16:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, geçtiğimiz günlerde savcılıkta verdiği ifade sonrasında ev hapsi kararı ile cezaevinden tahliye oldu.

Kaynak: Ceylan Sever / Habertürk

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CNBC-e kanalının da sahibi olan Murat İlbak, İBB’ye yapılan ilk operasyonda gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

CNBC-e kanalının da sahibi olan Murat İlbak, İBB’ye yapılan ilk operasyonda gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İlbak’ın sahibi olduğu Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama şirketine de el koyulmuştu. 

İş insanı İlbak’ın, geçtiğimiz günlerde savcılıkta verdiği ifade sonrasında cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Etkin pişmanlıktan yararlandığı iddia ediliyor.

Etkin pişmanlıktan yararlandığı iddia ediliyor.

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, geçtiğimiz hafta cezaevinden savcılığa getirilen ve ifade veren Murat İlbak, adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Murat İlbak’ın savcılıkta verdiği ifadenin içeriği, sabit ikametgah sahibi olması, soruşturmanın geldiği aşama ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye talebini kabul etti.  

Hakimlik, Murat İlbak’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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