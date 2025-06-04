Soruşturmanın Kilit İsmi Etkin Pişmanlıktan Yararlanmıştı: Aziz İhsan Aktaş Tahliye Edildi
Geçtiğimiz günlerde İBB'ye yönelik yapılan mali soruşturmada tutuklanan Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. İtirafçı olarak öne çıkan Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul’da bazı belediyelere, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesi iddiasıyla 13 Ocak 2025’te soruşturma başlatılmıştı.
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30 Nisan 2025’te ilk etkin pişmanlık ifadesini veren Aktaş, daha sonra “ifademe eklemek istediklerim var” diyerek 11 Mayıs 2025’te ikinci ifadesini verdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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