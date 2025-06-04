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Soruşturmanın Kilit İsmi Etkin Pişmanlıktan Yararlanmıştı: Aziz İhsan Aktaş Tahliye Edildi

Soruşturmanın Kilit İsmi Etkin Pişmanlıktan Yararlanmıştı: Aziz İhsan Aktaş Tahliye Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.06.2025 - 19:21

Geçtiğimiz günlerde İBB'ye yönelik yapılan mali soruşturmada tutuklanan Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. İtirafçı olarak öne çıkan Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul’da bazı belediyelere, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesi iddiasıyla 13 Ocak 2025’te soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul’da bazı belediyelere, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesi iddiasıyla 13 Ocak 2025’te soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın “örgüt elebaşı olmakla” suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, iki defa etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade verdi.

30 Nisan 2025’te ilk etkin pişmanlık ifadesini veren Aktaş, daha sonra “ifademe eklemek istediklerim var” diyerek 11 Mayıs 2025’te ikinci ifadesini verdi.

30 Nisan 2025’te ilk etkin pişmanlık ifadesini veren Aktaş, daha sonra “ifademe eklemek istediklerim var” diyerek 11 Mayıs 2025’te ikinci ifadesini verdi.

Aktaş’ın cezaevinden çıkmak için iki kez verdiği etkin pişmanlık ifadesi nedeniyle Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanları ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İsfalt Genel Müdürü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Aktaş ifadesinde, ihale aldığı belediyelerin başkanlarına para verdiğini, 2024 yerel seçimlerinde adayların seçim çalışmalarında kullanılması için de araç vermeye zorlandığını iddia etti. 

Aziz İhsan Aktaş hakkında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Aktaş, etkin pişmanlıktan yararlanmasının ardından tahliye edildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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