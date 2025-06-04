Soruşturmanın Kilit İsmi Etkin Pişmanlıktan Yararlanmıştı: Aziz İhsan Aktaş Tahliye Edildi

Aktaş’ın cezaevinden çıkmak için iki kez verdiği etkin pişmanlık ifadesi nedeniyle Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanları ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İsfalt Genel Müdürü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Aktaş ifadesinde, ihale aldığı belediyelerin başkanlarına para verdiğini, 2024 yerel seçimlerinde adayların seçim çalışmalarında kullanılması için de araç vermeye zorlandığını iddia etti.

Aziz İhsan Aktaş hakkında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Aktaş, etkin pişmanlıktan yararlanmasının ardından tahliye edildi.