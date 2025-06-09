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Gazeteci Timur Soykan Duyurdu: Ekrem İmamoğlu'na Destek Veren Sanatçılara Konser Engeli

Gazeteci Timur Soykan Duyurdu: Ekrem İmamoğlu'na Destek Veren Sanatçılara Konser Engeli

Konser Sertab Erener
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.06.2025 - 23:20

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Timur Soykan, çok konuşulacak bir bilgiyi kamuoyuna duyurdu. Soykan'ın paylaşımına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren sanatçılara yönelik antik kent tiyatrolarında konser yasağı getirdi.

 Aralarında Yalın, Sertab Erener, Melike Şahin, Mabel Matiz ve Cem Adrian’ın da yer aldığı sanatçılara antik kent tiyatrolarında konser izni verilmediği öğrenildi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına çok sayıda isim tepki göstermişti. Hatta boykot TRT 1'deki Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Aybüke Pusat, yaptığı boykot paylaşımının ardından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına çok sayıda isim tepki göstermişti. Hatta boykot TRT 1'deki Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Aybüke Pusat, yaptığı boykot paylaşımının ardından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

Oyunculardan sonra sıra şarkıcılara geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren sanatçılara yönelik hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren sanatçılara yönelik hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Timur Soykan'dan gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi.

Soykan'ın paylaşımına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren sanatçılara yönelik antik kent tiyatrolarında konser yasağı getirdi.

Soykan'ın paylaşımına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren sanatçılara yönelik antik kent tiyatrolarında konser yasağı getirdi.

Aralarında Yalın, Sertab Erener, Melike Şahin, Mabel Matiz ve Cem Adrian’ın da yer aldığı sanatçılara antik kent tiyatrolarında konser izni verilmediği öğrenildi.

Organizasyon şirketlerinden alınan bilgilere göre, bakanlık başlangıçta olumlu yanıt verdiği konser taleplerine ilişkin kararını değiştirdi. Daha sonra organizatörler telefonla aranarak, 'Bu isimler olmaz' mesajı iletildi.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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