Gazeteci Timur Soykan Duyurdu: Ekrem İmamoğlu'na Destek Veren Sanatçılara Konser Engeli
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Timur Soykan, çok konuşulacak bir bilgiyi kamuoyuna duyurdu. Soykan'ın paylaşımına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren sanatçılara yönelik antik kent tiyatrolarında konser yasağı getirdi.
Aralarında Yalın, Sertab Erener, Melike Şahin, Mabel Matiz ve Cem Adrian’ın da yer aldığı sanatçılara antik kent tiyatrolarında konser izni verilmediği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına çok sayıda isim tepki göstermişti. Hatta boykot TRT 1'deki Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Aybüke Pusat, yaptığı boykot paylaşımının ardından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren sanatçılara yönelik hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Soykan'ın paylaşımına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren sanatçılara yönelik antik kent tiyatrolarında konser yasağı getirdi.
İşte o paylaşım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın