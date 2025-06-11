Ekrem İmamoğlu'ndan Beklenmedik Duruşma Kararı "Duruşma Yeri 24 Saat Kala Değiştirildi"

'Uzun süredir türlü hukuksuzluk yaşıyoruz.

Kişiye özel keyfi uygulamaların yeni örneği, Ekrem Başkanımızın 12 Haziran'da görülecek duruşma yerinin, 24 saat kala değiştirilmesi oldu.

Ekrem Başkanımız ve avukatlarının ortak kararı bu keyfi uygulamaya tepki olarak duruşmaya katılmamak olmuştur.

Bizler de bu kararın arkasında duracağız. Bu keyfiyeti meşrulaştırmamak adına duruşmaya katılmayacağız. Yarın Silivri'de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir.'