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Ekrem İmamoğlu'ndan Beklenmedik Duruşma Kararı "Duruşma Yeri 24 Saat Kala Değiştirildi"

Ekrem İmamoğlu'ndan Beklenmedik Duruşma Kararı "Duruşma Yeri 24 Saat Kala Değiştirildi"

Ekrem İmamoğlu
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.06.2025 - 23:00

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan beklenmedik duruşma kararı geldi. İmamoğlu ve avukatları yarın görülecek duruşmaya katılmama kararı aldı.

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Ekrem İmamoğlu, yargılandığı “yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamaları kapsamında yarın hakim karşısına çıkacaktı.

Ekrem İmamoğlu, yargılandığı “yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamaları kapsamında yarın hakim karşısına çıkacaktı.

'Bilirkişi' davasında yarın ilk kez hakim karşısına çıkması beklenen İmamoğlu ve avukatlarının, duruşmanın usulsüz yöntemlerle Silivri’ye alındığını iddia ederek mahkemeye gitmeme kararı aldı.

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları söyledi:

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları söyledi:

'Uzun süredir türlü hukuksuzluk yaşıyoruz. 

Kişiye özel keyfi uygulamaların yeni örneği, Ekrem Başkanımızın 12 Haziran'da görülecek duruşma yerinin, 24 saat kala değiştirilmesi oldu. 

Ekrem Başkanımız ve avukatlarının ortak kararı bu keyfi uygulamaya tepki olarak duruşmaya katılmamak olmuştur.

Bizler de bu kararın arkasında duracağız. Bu keyfiyeti meşrulaştırmamak adına duruşmaya katılmayacağız. Yarın Silivri'de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir.'

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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