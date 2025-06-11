Ekrem İmamoğlu'ndan Beklenmedik Duruşma Kararı "Duruşma Yeri 24 Saat Kala Değiştirildi"
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan beklenmedik duruşma kararı geldi. İmamoğlu ve avukatları yarın görülecek duruşmaya katılmama kararı aldı.
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Ekrem İmamoğlu, yargılandığı “yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamaları kapsamında yarın hakim karşısına çıkacaktı.
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Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları söyledi:
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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