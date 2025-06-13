İBB'den LGS Kararı: Sınava Girecek Öğrenciler ve Sınav Görevlileri İçin Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
İstanbul'da LGS sınavına girecekler dikkat. İstanbul’da, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek LGS sınavı kapsamında, sınava girecek öğrenciler ve sınav görevlileri için toplu taşıma ücretsiz olacak.
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LGS sınavının yapılacağı pazar günü için İBB'den karar geldi.
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Uygulama, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, Tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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