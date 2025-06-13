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İBB'den LGS Kararı: Sınava Girecek Öğrenciler ve Sınav Görevlileri İçin Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

İBB'den LGS Kararı: Sınava Girecek Öğrenciler ve Sınav Görevlileri İçin Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

LGS
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.06.2025 - 15:16

İstanbul'da LGS sınavına girecekler dikkat. İstanbul’da, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek LGS sınavı kapsamında, sınava girecek öğrenciler ve sınav görevlileri için toplu taşıma ücretsiz olacak.

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LGS sınavının yapılacağı pazar günü için İBB'den karar geldi.

LGS sınavının yapılacağı pazar günü için İBB'den karar geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), LGS sınavına katılacak öğrencilerin ve görevli personelin toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanabilmesi için gerekli düzenlemeleri tamamladı.

Uygulama, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, Tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

Uygulama, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, Tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

Ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin sınav giriş belgelerini, sınav görevlilerinin ise görevli belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacak.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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