2025 LGS Sınavı Ne Zaman? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınav Tarihi ve Soruların Kapsamı Belli Oldu!
2025 LGS Sınavı Ne Zaman? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınav Tarihi ve Soruların Kapsamı Belli Oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın tarihini duyurdu. Açıklamada, bu yılki sınavda öğrencilerin sorumlu olacakları konu ve kazanımlara da değindi. Peki, LGS ne zaman? LGS'de hani konu ve kazanımlar çıkacak?
İşte, detaylar...
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Geçtiğimiz yıl 1 milyon 38 bin 544 ortaokul 8. sınıf öğrencisinin başvurduğu LGS'ye 992 bin 906 aday katılım sağlamıştı.
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LGS Ne Zaman?
LGS'de Neler Çıkacak? Öğrenciler, LGS'de Hangi Konularda Sorumlu Olacak?
İşte, LGS Konuları: LGS'de Neler Çıkacak?
LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
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Peki, Okullar Ne Zaman Kapanacak?
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