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2025 LGS Sınavı Ne Zaman? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınav Tarihi ve Soruların Kapsamı Belli Oldu!

2025 LGS Sınavı Ne Zaman? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınav Tarihi ve Soruların Kapsamı Belli Oldu!

Sınav MEB LGS
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.11.2024 - 10:35

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın tarihini duyurdu. Açıklamada, bu yılki sınavda öğrencilerin sorumlu olacakları konu ve kazanımlara da değindi. Peki, LGS ne zaman? LGS'de hani konu ve kazanımlar çıkacak? 

İşte, detaylar...

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Geçtiğimiz yıl 1 milyon 38 bin 544 ortaokul 8. sınıf öğrencisinin başvurduğu LGS'ye 992 bin 906 aday katılım sağlamıştı.

Geçtiğimiz yıl 1 milyon 38 bin 544 ortaokul 8. sınıf öğrencisinin başvurduğu LGS'ye 992 bin 906 aday katılım sağlamıştı.

Bu yıl da milyonlarca öğrenci lise hayallerini gerçekleştirmek için LGS'ye hazırlanıyor. 2025 yılında gerçekleşecek olan LGS'nin tarihi ise MEB tarafından duyuruldu. Böylece gelecek yıl liseli olacak gençler için geri sayım başladı. Peki, LGS sınavı ne zaman? 👇

LGS Ne Zaman?

LGS Ne Zaman?

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleşecek olan ortaöğretim kurumları, 8. sınıf öğrencilerini kapsayan merkezi sınav bu yıl da hazıran ayında gerçekleşecek. LGS kapsamında sınav, 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. 

LGS'de Neler Çıkacak? Öğrenciler, LGS'de Hangi Konularda Sorumlu Olacak?

LGS'de Neler Çıkacak? Öğrenciler, LGS'de Hangi Konularda Sorumlu Olacak?

8. sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorular; 8. sınıf ders kitapları öğretim programında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak. MEB'in açıklamasına göre, 2025 yılındaki LGS'de, geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulamaya olmayacak!

İşte, LGS Konuları: LGS'de Neler Çıkacak?

İşte, LGS Konuları: LGS'de Neler Çıkacak?

2025 LGS'de 8. sınıf konuları yer alacak. Bu kapsamda, 2025 Türkçe konuları, matematik konuları, fen konuları, inkılap tarihi konuları, İngilizce ve din kültürü konularının kapsamı ve kazanımları da belli oldu. LGS soru sayısı ise şu şekilde: 

  • Türkçe: 20 Soru

  • İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 Soru

  • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 10 Soru

  • Yabancı Dil: 10 Soru

  • Fen Bilimleri: 20 Soru

  • Matematik: 20 Soru

LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi, www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek olan LGS sonuçları için henüz tarih verilmedi.

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Peki, Okullar Ne Zaman Kapanacak?

Peki, Okullar Ne Zaman Kapanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılının son dersi ise 20 Haziran 2025 tarihinde işlenecek. Öğrenciler bugün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

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