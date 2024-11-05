2025 LGS Sınavı Ne Zaman? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınav Tarihi ve Soruların Kapsamı Belli Oldu!

Bu yıl da milyonlarca öğrenci lise hayallerini gerçekleştirmek için LGS'ye hazırlanıyor. 2025 yılında gerçekleşecek olan LGS'nin tarihi ise MEB tarafından duyuruldu. Böylece gelecek yıl liseli olacak gençler için geri sayım başladı. Peki, LGS sınavı ne zaman? 👇