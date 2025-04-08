Okullar Erken mi Tatil Olacak? Okullar 2 Haziranda Kapanıyor mu?

Yaz tatili yaklaşırken öğrencilerin ve velilerin aklındaki en büyük soru şu: 'Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar erken mi kapanacak?' Kurban Bayramı’nın bu yıl haziran başına denk gelmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimde değişikliğe gitme ihtimalini gündeme getirdi. Şu an için resmi bir açıklama yapılmamış olsa da erken kapanış ihtimali milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bayram öncesi sadece bir hafta daha okula gitmek zorunda kalmak, hem aileler hem de öğrenciler için kafa karıştırıcı bir durum yaratıyor. Bu nedenle gözler şimdi MEB’den gelecek olası tatil düzenlemesine çevrildi.