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Okullar Erken mi Tatil Olacak? Okullar 2 Haziranda Kapanıyor mu?

Okullar Erken mi Tatil Olacak? Okullar 2 Haziranda Kapanıyor mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.04.2025 - 11:55

Yaz tatili yaklaşırken öğrencilerin ve velilerin aklındaki en büyük soru şu: 'Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar erken mi kapanacak?' Kurban Bayramı’nın bu yıl haziran başına denk gelmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimde değişikliğe gitme ihtimalini gündeme getirdi. Şu an için resmi bir açıklama yapılmamış olsa da erken kapanış ihtimali milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bayram öncesi sadece bir hafta daha okula gitmek zorunda kalmak, hem aileler hem de öğrenciler için kafa karıştırıcı bir durum yaratıyor. Bu nedenle gözler şimdi MEB’den gelecek olası tatil düzenlemesine çevrildi.

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Yaz tatili öne mi çekildi?

Yaz tatili öne mi çekildi?

2025 yılı eğitim öğretim dönemi için ilk başta belirlenen kapanış tarihi 20 Haziran’dı. Ancak bu yıl Kurban Bayramı’nın 6 Haziran Cuma gününe denk gelmesi işleri değiştirmiş gibi görünüyor. Çünkü aileler, bayram için memleket planları yaparken sadece 1 haftalık eğitim için tekrar şehirlerine dönmek zorunda kalabilir. Bu da hem ekonomik açıdan hem de ailevi organizasyonlar açısından ciddi sıkıntılar yaratabilir. MEB’in bu sebeple tatil başlangıcını 2-6 Haziran haftasına çekme planı yaptığı konuşuluyor.

Okullar ne zaman kapanır?

Okullar ne zaman kapanır?

Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak alınan bilgilere göre yaz tatili, bayramdan hemen önce başlayabilir. Bu durum hem öğrencilerin hem öğretmenlerin tatil planlarını kolaylaştırırken, bayram hazırlıkları için ekstra zaman kazandırabilir. Aynı zamanda, öğrencilerin bir haftalık eğitim için geri dönmek zorunda kalmalarının da önüne geçilmiş olacak. Kararın kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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