onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
1 Mayıs 2025 Resmi Tatil mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Okullar, Üniversiteler Tatil mi?

1 Mayıs 2025 Resmi Tatil mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Okullar, Üniversiteler Tatil mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.04.2025 - 18:23

Dünya genelinde işçiler ve emekçiler haklarını savunmak için 1 Mayıs'ta bir araya gelir. Dayanışmaları güçlendirmek amacıyla kutlanan bu önemli gün, ülkemizde de 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak kutlanır. 1 Mayıs, işçilerin ve emekçilerin tarihinde önemli bir yere sahiptir. Dünya üzerindeki birçok ülke, 1 Mayıs'ı resmi tatil olarak kabul eder. Peki 1 Mayıs resmi tatil mi?

1 Mayıs 2025'te okullar tatil mi, resmi kurumlar açık mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 Mayıs Resmi Tatil mi 2025?

1 Mayıs Resmi Tatil mi 2025?

1 Mayıs 2025, resmi tatildir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil kapsamında alınmıştır. Bu nedenle resmi tatil günü olan 1 Mayıs'ta kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör çalışmalarına ara verir. 

1 Mayıs 2025, bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Perşembe günü resmi tatil olacak ve böylece Cuma günü de izin alan çalışanlar, 4 gün boyunca tatil yapma fırsatı elde edecek. Öte yandan işçiler ve emekçiler haklarını kutlamak, dayanışmalarını artırmak amacıyla Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

1 Mayıs'ta Okullar, Üniversiteler Tatil mi?

1 Mayıs'ta Okullar, Üniversiteler Tatil mi?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle tüm kademelerdeki okullar tatil yapacak. 1 Mayıs'ta ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullar kapalı olacak. Ayrıca üniversiteler de 1 Mayıs'ta tatil yapacak.

1 Mayıs'ta Resmi Kurumlar Açık mı, Kapalı mı?

1 Mayıs'ta Resmi Kurumlar Açık mı, Kapalı mı?

1 Mayıs, ülkemizde resmi tatil statüsüne alınmış durumda. Doğrudan çalışanları ilgilendiren bir gün olan 1 Mayıs'ta kamu kurumları ve bazı özel sektörler faaliyetlerine ara veriyor. 1 Mayıs 2025'te resmi kurumlar kapalı olacak. Hastaneler, sağlık ocakları, bankalar ve diğer resmi kurumlar 1 Mayıs'ta kapalı olacak, 2 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak.

1 Mayıs Ne Zaman Resmi Tatil Oldu?

1 Mayıs Ne Zaman Resmi Tatil Oldu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemizde ilk kez 2009 yılında resmi tatil oldu. 2009 yılında kabul edilen 5892 sayılı yasa ile 'Emek ve Dayanışma Günü'  resmi tatil statüsüne alındı. O tarihten bu yana 1 Mayıs, resmi tatil olarak kutlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın