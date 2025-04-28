1 Mayıs 2025 Resmi Tatil mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Okullar, Üniversiteler Tatil mi?

1 Mayıs 2025, resmi tatildir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil kapsamında alınmıştır. Bu nedenle resmi tatil günü olan 1 Mayıs'ta kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör çalışmalarına ara verir.

1 Mayıs 2025, bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Perşembe günü resmi tatil olacak ve böylece Cuma günü de izin alan çalışanlar, 4 gün boyunca tatil yapma fırsatı elde edecek. Öte yandan işçiler ve emekçiler haklarını kutlamak, dayanışmalarını artırmak amacıyla Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek.