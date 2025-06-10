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e-Okul Ne Zaman Kapanıyor 2025? e-Okul Not Girişi Ne Zaman Kapanacak?

e-Okul Ne Zaman Kapanıyor 2025? e-Okul Not Girişi Ne Zaman Kapanacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 10:25

2024-2025 eğitim öğretim döneminin sona ermesine az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sardı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulun kapanmasına yakın e-Okul sistemine yöneldi. MEB'in dijital platformu olan e-Okul'da öğrencinin aldığı notlara ve devamsızlık bilgisine ulaşılabiliyor. Sistemin ne zaman kapanacağı ise merak konusu oldu.

Peki e-okul 2025'in ikinci döneminde kapandı mı, ne zaman kapanacak?

e-Okul VBS Kapandı mı, Ne Zaman Kapanacak 2025?

e-Okul VBS Kapandı mı, Ne Zaman Kapanacak 2025?

Öğrenciler ve veliler e-okul sistemini yakından takip ediyor. Özellikle yıl sonunun yaklaştığı bugünlerde notlar ve devamsızlıklar sık sık kontrol ediliyor. Karne gününe sayılı günler kala özellikle öğretmenler 'e-okul kapanacak mı?' sorusunun cevabını araştırıyor.

e-Okul sistemi 2025 yılında kapanmayacak. e-Okul VBS sistemi karne döneminde de öğrencilerin erişimine açık olacak. Dolayısıyla veliler de öğrenciler de okulun son gününe kadar sisteme giriş yapabilecek.

e-Okul Not Girişi Kapandı mı?

e-Okul Not Girişi Kapandı mı?

e-Okul not giriş sistemi henüz kapanmadı. e-Okul not giriş sistemi karneler basılana kadar açık olacak. Yani öğretmenler notları ve devamsızlıkları karneler basılana kadar sisteme girebilecek. 

Dolayısıyla karne gününden birkaç gün önce e-okul not ve devamsızlık girişinin kapanması bekleniyor.

Okullar Ne Zaman Tatil Olacak 2025?

Okullar Ne Zaman Tatil Olacak 2025?

Okullar bu sene 20 Haziran'da kapanacak. Öğrenciler, 20 Haziran'da karne alacak ve tatil başlayacak. Öğretmenler ise 16-20 Haziran tarihlerine kadar e-Okul sisteminden devamsızlık ve not bilgilerini güncelleyebilecek.

e-Okul Giriş

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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