e-Okul Ne Zaman Kapanıyor 2025? e-Okul Not Girişi Ne Zaman Kapanacak?
2024-2025 eğitim öğretim döneminin sona ermesine az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sardı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulun kapanmasına yakın e-Okul sistemine yöneldi. MEB'in dijital platformu olan e-Okul'da öğrencinin aldığı notlara ve devamsızlık bilgisine ulaşılabiliyor. Sistemin ne zaman kapanacağı ise merak konusu oldu.
Peki e-okul 2025'in ikinci döneminde kapandı mı, ne zaman kapanacak?
e-Okul VBS Kapandı mı, Ne Zaman Kapanacak 2025?
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e-Okul Not Girişi Kapandı mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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