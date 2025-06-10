e-Okul Ne Zaman Kapanıyor 2025? e-Okul Not Girişi Ne Zaman Kapanacak?

Öğrenciler ve veliler e-okul sistemini yakından takip ediyor. Özellikle yıl sonunun yaklaştığı bugünlerde notlar ve devamsızlıklar sık sık kontrol ediliyor. Karne gününe sayılı günler kala özellikle öğretmenler 'e-okul kapanacak mı?' sorusunun cevabını araştırıyor.

e-Okul sistemi 2025 yılında kapanmayacak. e-Okul VBS sistemi karne döneminde de öğrencilerin erişimine açık olacak. Dolayısıyla veliler de öğrenciler de okulun son gününe kadar sisteme giriş yapabilecek.