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LGS Giriş Belgesi E-Okul Sorgulama Ekranı: LGS Giriş Yeri Nasıl Öğrenilir?

LGS Giriş Belgesi E-Okul Sorgulama Ekranı: LGS Giriş Yeri Nasıl Öğrenilir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.06.2025 - 10:39

Binlerce öğrencinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Öğenciler ve veliler sınava dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak LGS giriş yerlerinin açıklanması bekleniyordu. MEB, LGS sınav giriş yerlerini e-okul üzerinden duyurdu. Öğrencilerin LGS'ye hangi okulda gireceği belli oldu. 

Peki LGS sınav girişi yeri nasıl sorgulanır, nereden bakılır?

İşte e-okul LGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı.

LGS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı mı?

LGS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı mı?

Her yıl binlerce öğrenci, LGS heyecanı yaşıyor. Lise öğrenimine devam edecek öğrenciler, LGS'de ter döküyor. Bu yıl da LGS'de binlerce öğrenci hayallerindeki liseye gidebilmek için çalışacak. 

LGS sınav giriş yerleri 4 Haziran Çarşamba günü açıklandı. LGS giriş yerleri belli oldu.

LGS Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı

LGS Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak adayların sınav yerleri açıklandı. Öğrenciler, e-okul üzerinden LGS giriş yerlerini öğrenebilecek. 4 Haziran saat 10.00'da LGS sınav giriş yerleri açıklandı. 

LGS'ye girecek olan öğrencilerin bu belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor.

LGS Sınav Giriş Yeri Sorgulama Ekranı

LGS Ne Zaman, Sonuçlar Ne Zaman Açıklanır?

LGS Ne Zaman, Sonuçlar Ne Zaman Açıklanır?

LGS bu sene 15 Haziran 2025 Pazar günü düzenlenecek. İki oturum şeklinde yapılacak olan LGS'de 8. sınıf ders kitapları öğretim programında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanan sorular yer alacak. 

LGS sonuçları 11 Temmuz tarihinde açıklanacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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