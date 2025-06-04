LGS Giriş Belgesi E-Okul Sorgulama Ekranı: LGS Giriş Yeri Nasıl Öğrenilir?
Binlerce öğrencinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Öğenciler ve veliler sınava dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak LGS giriş yerlerinin açıklanması bekleniyordu. MEB, LGS sınav giriş yerlerini e-okul üzerinden duyurdu. Öğrencilerin LGS'ye hangi okulda gireceği belli oldu.
Peki LGS sınav girişi yeri nasıl sorgulanır, nereden bakılır?
İşte e-okul LGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı.
LGS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı mı?
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LGS Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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