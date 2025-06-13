Deniz Bulutsuz Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Deniz Bulutsuz'un Hayatına Dair Merak Edilenler

Son dönemde Ozan Güven ile yaşadığı dava süreciyle yeniden gündeme gelen Deniz Bulutsuz, sosyal medya kullanıcılarının en çok araştırdığı isimlerden biri oldu. Şiddet iddialarıyla başlayan bu süreçte dava sonuçları da netleşti. Hem özel hayatı hem de kariyeri merak konusu oldu. Moda ve medya alanındaki çalışmalarıyla tanınan Bulutsuz, uzun süredir sektörde aktif.

Peki Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...