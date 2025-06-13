Deniz Bulutsuz Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Deniz Bulutsuz'un Hayatına Dair Merak Edilenler
Son dönemde Ozan Güven ile yaşadığı dava süreciyle yeniden gündeme gelen Deniz Bulutsuz, sosyal medya kullanıcılarının en çok araştırdığı isimlerden biri oldu. Şiddet iddialarıyla başlayan bu süreçte dava sonuçları da netleşti. Hem özel hayatı hem de kariyeri merak konusu oldu. Moda ve medya alanındaki çalışmalarıyla tanınan Bulutsuz, uzun süredir sektörde aktif.
Peki Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...
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Deniz Bulutsuz Kimdir?
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Deniz Bulutsuz Kariyer Başlangıcı
Deniz Bulutsuz Özel Hayatı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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