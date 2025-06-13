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Deniz Bulutsuz Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Deniz Bulutsuz'un Hayatına Dair Merak Edilenler

Deniz Bulutsuz Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Deniz Bulutsuz'un Hayatına Dair Merak Edilenler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.06.2025 - 15:37

Son dönemde Ozan Güven ile yaşadığı dava süreciyle yeniden gündeme gelen Deniz Bulutsuz, sosyal medya kullanıcılarının en çok araştırdığı isimlerden biri oldu. Şiddet iddialarıyla başlayan bu süreçte dava sonuçları da netleşti. Hem özel hayatı hem de kariyeri merak konusu oldu. Moda ve medya alanındaki çalışmalarıyla tanınan Bulutsuz, uzun süredir sektörde aktif. 

Peki Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

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Deniz Bulutsuz Kimdir?

Deniz Bulutsuz Kimdir?

Deniz Bulutsuz, medya ve moda sektöründe sosyal medya uzmanı ve editör olarak bilinen bir isimdir. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Moda Akademisi’nde Moda Yönetimi eğitimi almıştır.

Deniz Bulutsuz Kaç Yaşında?

1992 doğumlu olan Deniz Bulutsuz, 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

Deniz Bulutsuz Nereli?

Deniz Bulutsuz’un İstanbul doğumlu olduğu bilinmektedir.

Deniz Bulutsuz Kariyer Başlangıcı

Deniz Bulutsuz Kariyer Başlangıcı

Deniz Bulutsuz, medya sektöründeki kariyerine ünlü dergilerde başlamıştır. Elle, Vogue Türkiye ve GQ Türkiye gibi yayınlarda çeşitli görevler üstlenmiştir. Vogue’da editörlük ve proje yöneticiliği, GQ Türkiye’de ise sosyal medya uzmanlığı yapmıştır. Sonraki süreçte kendi kreatif ajansı “ondakka”yı kurarak içerik üretimi ve proje yönetimi alanında çalışmalarına devam etmiştir.

Deniz Bulutsuz Özel Hayatı

Deniz Bulutsuz Özel Hayatı

Deniz Bulutsuz’un özel hayatı, özellikle oyuncu Ozan Güven ile yaşadığı ilişki nedeniyle gündeme gelmiştir. İkili arasında yaşanan olaylar sonucunda taraflar hakkında çeşitli davalar açılmıştır.

2020 yılında Ozan Güven tarafından darp edildiğini iddia eden Deniz Bulutsuz, dava süreci boyunca kamuoyunun gündeminde yer almıştır. Konuyla ilgili açılan davada Ozan Güven’e “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası verilirken, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “hakaret” suçlarından beraat etmiştir. Deniz Bulutsuz ise “basit yaralama” suçlamasından beraat etmiştir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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