Dermatologlar 40 Yaşından Sonra Cildi Kurutmayan 3 Sabun Türünü Açıkladı

Olgun ciltte ilk şikâyet genellikle kuruluk oluyor. Klasik sabunların büyük bölümü alkali yapıda ve pH değerleri 9-10 civarında seyrediyor. Cildin doğal pH'ı ise hafif asidik, yaklaşık 5 düzeyinde. Bu fark, cildin üst tabakasındaki koruyucu yağ katmanını bozuyor ve yaşla birlikte incelen ciltte yıkama sonrası gerginlik hissini artırıyor.

İlk seçenek gliserinli sabunlar. Gliserin, nemi cildin üst katmanlarına çekip orada tutan bir nem tutucu. AAD de kuru ciltler için önerdiği içerikler arasında gliserini sayıyor. Şeffaf görünümlü gliserin sabunları bu yüzden kuru ve olgun ciltlerde sık tercih ediliyor. Yine de etiketteki içerik listesine bakmakta fayda var, çünkü bazı ürünlerde gliserin oranı oldukça düşük kalabiliyor.

İkinci seçenek kolloidal yulaf içeren temizleyiciler. Çok ince öğütülmüş yulaf, cildin yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturuyor, nem kaybını azaltıyor ve kaşıntıyı yatıştırıyor. Kaloriferlerin yanmaya başladığı aylarda kaşınan, pul pul dökülen hassas ciltler için özellikle uygun görülüyor.