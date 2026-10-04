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Dermatologlar 40 Yaşından Sonra Cildi Kurutmayan 3 Sabun Türünü Açıkladı

Dermatologlar 40 Yaşından Sonra Cildi Kurutmayan 3 Sabun Türünü Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 09:49
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Yaş ilerledikçe cilt eskisi kadar yağ üretmiyor, nemi tutma kapasitesi de azalıyor. Bu yüzden yıllardır hiç düşünmeden kullandığımız sabun, 40'lı yaşlardan sonra cildi gerdiren, kaşındıran ve ince çizgileri daha belirgin gösteren bir alışkanlığa dönüşebiliyor. Amerikan Dermatoloji Akademisi (AAD), olgun ciltlerde sert sabunlar yerine nazik, nemlendirici ve kokusuz temizleyicileri öneriyor. Peki raflardaki onlarca seçenek arasında hangisi cildi gerçekten korur?

Kaynak: American Academy of Dermatology

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Gliserinli ve yulaflı sabunlar cildin nemini korumaya yardım ediyor

Gliserinli ve yulaflı sabunlar cildin nemini korumaya yardım ediyor

Olgun ciltte ilk şikâyet genellikle kuruluk oluyor. Klasik sabunların büyük bölümü alkali yapıda ve pH değerleri 9-10 civarında seyrediyor. Cildin doğal pH'ı ise hafif asidik, yaklaşık 5 düzeyinde. Bu fark, cildin üst tabakasındaki koruyucu yağ katmanını bozuyor ve yaşla birlikte incelen ciltte yıkama sonrası gerginlik hissini artırıyor.

İlk seçenek gliserinli sabunlar. Gliserin, nemi cildin üst katmanlarına çekip orada tutan bir nem tutucu. AAD de kuru ciltler için önerdiği içerikler arasında gliserini sayıyor. Şeffaf görünümlü gliserin sabunları bu yüzden kuru ve olgun ciltlerde sık tercih ediliyor. Yine de etiketteki içerik listesine bakmakta fayda var, çünkü bazı ürünlerde gliserin oranı oldukça düşük kalabiliyor.

İkinci seçenek kolloidal yulaf içeren temizleyiciler. Çok ince öğütülmüş yulaf, cildin yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturuyor, nem kaybını azaltıyor ve kaşıntıyı yatıştırıyor. Kaloriferlerin yanmaya başladığı aylarda kaşınan, pul pul dökülen hassas ciltler için özellikle uygun görülüyor.

Seramidli syndet barlar cildin doğal dengesine en yakın seçenek

Seramidli syndet barlar cildin doğal dengesine en yakın seçenek

Üçüncü seçenek, adı pek bilinmese de dermatologların sıklıkla önerdiği syndet barlar. İngilizce 'sentetik deterjan' ifadesinin kısaltması olan syndet, görünüşte sabuna benziyor ama sabun bazlı değil. pH değeri nötre ve cildin doğal seviyesine daha yakın olduğu için cildi klasik sabuna göre daha az kurutuyor. Eczanelerde 'sabunsuz temizleme barı' ya da 'dermatolojik bar' adıyla satılan ürünler bu gruba giriyor.

Seramid içeren syndet barlar olgun ciltler için ayrıca öne çıkıyor. Seramidler, cilt bariyerini oluşturan yağların doğal bir parçası ve yaşla birlikte miktarları azalıyor. Temizleyicide bulunmaları bariyerin desteklenmesine ve nem kaybının azalmasına katkı sağlıyor.

Sabun kadar onu nasıl kullandığınız da önemli. AAD, olgun ciltte sıcak değil ılık su kullanılmasını ve duşun 5-10 dakikayla sınırlandırılmasını öneriyor. Kese, sert lif ve fırçalar hassaslaşan cildi tahriş edebiliyor. Havluyla ovalamak yerine cildi hafifçe tamponlayarak kurulamak ve nemlendiriciyi banyodan sonraki ilk 3 dakika içinde, cilt hâlâ hafif nemliyken sürmek gerekiyor. Yoğun parfümlü ürünlerden uzak durmak da tahriş riskini azaltıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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