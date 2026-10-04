Dermatologlar 40 Yaşından Sonra Cildi Kurutmayan 3 Sabun Türünü Açıkladı
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Yaş ilerledikçe cilt eskisi kadar yağ üretmiyor, nemi tutma kapasitesi de azalıyor. Bu yüzden yıllardır hiç düşünmeden kullandığımız sabun, 40'lı yaşlardan sonra cildi gerdiren, kaşındıran ve ince çizgileri daha belirgin gösteren bir alışkanlığa dönüşebiliyor. Amerikan Dermatoloji Akademisi (AAD), olgun ciltlerde sert sabunlar yerine nazik, nemlendirici ve kokusuz temizleyicileri öneriyor. Peki raflardaki onlarca seçenek arasında hangisi cildi gerçekten korur?
Kaynak: American Academy of Dermatology
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Gliserinli ve yulaflı sabunlar cildin nemini korumaya yardım ediyor
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Seramidli syndet barlar cildin doğal dengesine en yakın seçenek
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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