article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Girdikleri Her Ortamda Saygı Görüyorlar: Saygı Duyulan İnsanların 7 Ortak Özelliği

Girdikleri Her Ortamda Saygı Görüyorlar: Saygı Duyulan İnsanların 7 Ortak Özelliği

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 17:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı insanlar bir odaya girdiğinde, henüz tek kelime etmeden çevresindekilerin saygısını kazanıyor. Siz de o insanlardan biri olabilirsiniz! Üstelik bunun için yüksek bir unvana ya da gösterişli bir hayata ihtiyacınız da yok. 

Yazar ve yaşam koçu Alex Mathers'a göre saygı gören insanları farklı kılan şey, günlük hayatta sürdürdükleri basit alışkanlıklar. İşte onların 7 ortak özelliği!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acele etmiyorlar.

Acele etmiyorlar.

Mathers, kaygısını bastırmak için her şeye yetişmeye çalıştığı dönemlerde kendini hem daha değersiz hissettiğini hem de pek çok detayı kaçırdığını anlatıyor.

Hareketlerini ve konuşmasını yavaşlattığında ise çok daha sakin ve farkında olduğunu söylüyor. Telaşı olmayan biri, çevresine de kendinden emin bir izlenim veriyor.

Her an ulaşılabilir değiller.

Her an ulaşılabilir değiller.

Her mesaja saniyesinde cevap vermek, her davete hemen 'evet' demek ilk bakışta nazik görünebilir. Ancak Mathers'a göre sürekli ulaşılabilir olmak, karşı tarafa ilgiye muhtaç olduğunuz izlenimini veriyor.

Biraz daha az ulaşılabilir olan insanlar ise gözümüzde daha değerli hale geliyor. Kendinize sormanız gereken soru şu: Hızlı cevap verme isteğiniz, onaylanma ihtiyacından mı geliyor?

Onay peşinde koşmuyorlar.

Onay peşinde koşmuyorlar.

Başkalarının onayına bağımlı olmak, duygularınızın kontrolünü onların eline vermek demek.

Mathers'a göre asıl önemli olan onay, insanın kendine verdiği onay. Bu da cesur ve sağlıklı adımlar atarak kazanılıyor. Saygı gören insanlar, başkaları ne der diye değil, doğru bulduğu şey için hareket ediyor.

Hemen tepki vermiyorlar.

Hemen tepki vermiyorlar.

Öfkeyle verilen ani tepkiler, insanın gücünü azaltıyor. Saygı duyulan insanlar ise bir sorunla karşılaştığında önce durumu değerlendiriyor ve kabul ediyor.

Ardından kontrol edebildikleri şey için harekete geçiyor, kontrol edemediklerine ise tepki vermiyorlar. Bu sakinlik, zor anlarda çevrelerine güven veriyor.

Gerçekten dinliyorlar.

Gerçekten dinliyorlar.

Çoğu insan karşısındakini dinlerken aslında bir sonraki cümlesini düşünüyor. Gerçekten dinleyen biri ise hemen fark ediliyor.

Mathers'a göre iyi bir dinleyici olmak insana avantaj sağlıyor: Hem sürekli konuşma baskısı ortadan kalkıyor hem de dinlediğiniz kişiden değerli fikirler öğrenebiliyorsunuz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kusurlarını saklamıyorlar.

Kusurlarını saklamıyorlar.

Kusursuz görünmeye çalışmak, beklenenin aksine saygı kaybettiriyor ve insana kendini sahte hissettiriyor.

Mathers, yaşadığınız zorlukları herkese uzun uzun anlatmanızı önermiyor. Ama onları saklamanızı da. Çünkü insanlar kusurları olan insanlarla bağ kuruyor.

Sözlerini tutuyorlar.

Sözlerini tutuyorlar.

Bir şey yapacağını söyleyip yapmak, hem çevrenizin size duyduğu güveni hem de kendinize duyduğunuz saygıyı koruyor.

Mathers'a göre arada bir sözünüzü tutamamanız anlaşılabilir. Yeter ki bu bir alışkanlığa dönüşmesin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın