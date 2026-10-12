Girdikleri Her Ortamda Saygı Görüyorlar: Saygı Duyulan İnsanların 7 Ortak Özelliği
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Bazı insanlar bir odaya girdiğinde, henüz tek kelime etmeden çevresindekilerin saygısını kazanıyor. Siz de o insanlardan biri olabilirsiniz! Üstelik bunun için yüksek bir unvana ya da gösterişli bir hayata ihtiyacınız da yok.
Yazar ve yaşam koçu Alex Mathers'a göre saygı gören insanları farklı kılan şey, günlük hayatta sürdürdükleri basit alışkanlıklar. İşte onların 7 ortak özelliği!
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Acele etmiyorlar.
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Her an ulaşılabilir değiller.
Onay peşinde koşmuyorlar.
Hemen tepki vermiyorlar.
Gerçekten dinliyorlar.
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Kusurlarını saklamıyorlar.
Sözlerini tutuyorlar.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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