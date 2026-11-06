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Zeki İnsanların Saatlerce Keyif Aldığı 6 Hobi: Televizyon Onları Sıkıyor

Zeki İnsanların Saatlerce Keyif Aldığı 6 Hobi: Televizyon Onları Sıkıyor

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 14:23
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Herkesin boş zamanını değerlendirme şekli farklı, ama bazı hobiler meraklı zihinleri diğerlerinden çok daha fazla cezbediyor.

Psikoloji öğrencisi ve hobi içerikleri üreten Nat'in paylaşımından yola çıkan bir listeye göre, zekası yüksek kişiler dizi izleyerek geçirilen bir akşam yerine zihnini çalıştıran uğraşları tercih ediyor. Listedeki maddelerin bir kısmı araştırmalarla da destekleniyor. Bakalım siz bunlardan kaçını yapıyorsunuz?

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Havadan sudan değil, gerçekten bir şeyler konuşulan tartışma grupları

Havadan sudan değil, gerçekten bir şeyler konuşulan tartışma grupları

Zeki insanlar hava durumu sohbetinden çabuk sıkılıyor ve fikirlerin tartışıldığı ortamları arıyor. Farklı görüşleri dinlemek ise zihni daha açık hale getiriyor.

Chicago Üniversitesi'nden davranış bilimci Nicholas Epley'in de yer aldığı bir araştırma, insanların derin sohbetlerin ne kadar keyifli geçeceğini sistematik olarak küçümsediğini gösteriyor. Yani yüzeysel sohbetten kaçanlar aslında haklı.

Kamera arkasına geçip film çekmek

Kamera arkasına geçip film çekmek

Kısa bir film bile senaryo yazmayı, kadrajı düşünmeyi ve tüm süreci planlamayı gerektiriyor. Yani film çekmek, yaratıcılık ile organizasyonu aynı anda çalıştıran nadir hobilerden biri.

Üstelik kişinin duygularını ve bakış açısını ifade etmesi için de güçlü bir alan açıyor.

Merak ettiği her konuyu araştırmak

Merak ettiği her konuyu araştırmak

Burada akademik bir çalışmadan söz etmiyoruz. Bir saatin içinde dişlilerin nasıl döndüğünü anlatan bir videoyu izlemek bile bu hobiye dahil.

Zeki insanlar 'Bu nasıl çalışıyor?' sorusunu bir türlü aklından çıkaramıyor ve cevabı bulana kadar internetin derinliklerinde kaybolabiliyor.

Bulmaca çözmek

Bulmaca çözmek

Çengel bulmacalar, sayı bulmacaları ve bilmeceler zihni hem eğlendiriyor hem de zorluyor.

Exeter Üniversitesi ve King's College London'ın 50-93 yaş arası 19 binden fazla kişiyle yaptığı araştırmada, düzenli olarak kelime bulmacası çözenlerin dil bilgisi ve akıl yürütme testlerinde yaşlarından yaklaşık 10 yaş genç bir performans gösterdiği görüldü.

Kod yazmak

Kod yazmak

Kod yazmak, mantığı ve yaratıcılığı bir araya getiren bir problem çözme biçimi. Sıfırdan bir şey inşa etmek ise ayrı bir tatmin duygusu yaşatıyor.

Kodlama öğrenmenin etkilerini inceleyen bir meta-analiz, kod öğrenen grupların bilişsel becerilerde kontrol gruplarına göre daha fazla ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor.

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Pul, sanat eseri ya da antika biriktirmek

Pul, sanat eseri ya da antika biriktirmek

Koleksiyonculuk, biriktirilen her parçanın arkasındaki tarihi ve kültürü keşfetmenin bir yolu. Doğru parçayı bulmak için yıllarca beklemek ise sabır ve kararlılık istiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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