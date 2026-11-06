Zeki İnsanların Saatlerce Keyif Aldığı 6 Hobi: Televizyon Onları Sıkıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Herkesin boş zamanını değerlendirme şekli farklı, ama bazı hobiler meraklı zihinleri diğerlerinden çok daha fazla cezbediyor.
Psikoloji öğrencisi ve hobi içerikleri üreten Nat'in paylaşımından yola çıkan bir listeye göre, zekası yüksek kişiler dizi izleyerek geçirilen bir akşam yerine zihnini çalıştıran uğraşları tercih ediyor. Listedeki maddelerin bir kısmı araştırmalarla da destekleniyor. Bakalım siz bunlardan kaçını yapıyorsunuz?
Havadan sudan değil, gerçekten bir şeyler konuşulan tartışma grupları
Kamera arkasına geçip film çekmek
Merak ettiği her konuyu araştırmak
Bulmaca çözmek
Kod yazmak
Pul, sanat eseri ya da antika biriktirmek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın