Zeki İnsanların Saatlerce Keyif Aldığı 6 Hobi: Televizyon Onları Sıkıyor

Kısa bir film bile senaryo yazmayı, kadrajı düşünmeyi ve tüm süreci planlamayı gerektiriyor. Yani film çekmek, yaratıcılık ile organizasyonu aynı anda çalıştıran nadir hobilerden biri.

Üstelik kişinin duygularını ve bakış açısını ifade etmesi için de güçlü bir alan açıyor.