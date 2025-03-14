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Gonca Vuslateri'nin Geçtiğimiz Saatlerde Entübe Edilen Tanyeli ile İlgili Paylaşımı Korkuttu

Gonca Vuslateri'nin Geçtiğimiz Saatlerde Entübe Edilen Tanyeli ile İlgili Paylaşımı Korkuttu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.03.2025 - 10:47

Ünlü oryantal Tanyeli’den sevenlerini üzen haber geldi. Pankreas kanseriyle 2,5 yıldır mücadele eden sanatçı son günlerde iyileşme sürecine dair umut verirken bir anda entübe edildi. 

Oğlu Taylan’ın duygusal paylaşımı herkesi hüzne boğdu. Ünlü isimlerden de art arda destek mesajları geldi. Safiye Soyman’ın ardından Gonca Vuslateri’nin paylaşımı ise herkesi daha da korkuttu. Peki Tanyeli’nin sağlık durumu nasıl? Yakın dostları ne dedi? 

İşte detaylar…

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Bir döneme damga vuran efsane dansçı Tanyeli’yi herkes tanır. Yıllarca sahnelerin tozunu attırmış, dansıyla izleyenleri kendine hayran bırakmıştı.

Bir döneme damga vuran efsane dansçı Tanyeli’yi herkes tanır. Yıllarca sahnelerin tozunu attırmış, dansıyla izleyenleri kendine hayran bırakmıştı.

Tarzıyla, enerjisiyle ve sahne şovlarıyla hep ön plandaydı. Ancak son yıllarda onu yorgun ve bitkin gördük. Çünkü Tanyeli pankreas kanseriyle mücadele ediyor.

Hastalığını yıllar önce tesadüfen öğrenmiş, yaklaşık 4 aydır tedavi görüyordu. Geçtiğimiz aylarda onun için özel bir gece bile düzenlendi. Saba Tümer’den Çağla Şıkel’e, Zara’dan birçok ünlü isme kadar herkes oradaydı. Ancak Tanyeli sağlık sorunları nedeniyle bu geceye katılamadı. Yine de sevenlerine umut veren açıklamalar yapıyordu.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Hatta son açıklamalarından birinde yakında taburcu olacağını söylemişti. Ancak ne yazık ki beklenen haberin tam tersi geldi.

Hatta son açıklamalarından birinde yakında taburcu olacağını söylemişti. Ancak ne yazık ki beklenen haberin tam tersi geldi.

Durumu ağırlaşan Tanyeli, doktorlarının kararıyla entübe edildi. Tanyeli’nin ani durumu sonrası oğlu Taylan, sosyal medyada annesiyle bir fotoğrafını paylaştı. Altına, “Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal” notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırdı, herkes dualarını ve iyi dileklerini iletmeye başladı.

Sevenleri ve dostları da Tanyeli için destek mesajları paylaştı. Ünlü sanatçı Safiye Soyman, “Canım Tanyeli’m, sen çok güçlüsün! Bu mübarek günde inşallah entübeden de kurtulursun, bir mucize olsun! Yaşama hep sarıldın, ne olur bizi üzme, tekrar eski günlere dönelim, seni çok seviyorum” dedi.

Ancak en dikkat çeken paylaşımlardan biri Gonca Vuslateri’den geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak herkesi korkuttu:

Ancak en dikkat çeken paylaşımlardan biri Gonca Vuslateri’den geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak herkesi korkuttu:

“Tanyeli’m… Yoruldun artık. Son saatlerin mi bilmiyorum? Son dakikaların mı, hiç bilmiyorum ama sonsuz bir bağ daima var aramızda, onu biliyorum. Hakkım helal olsun.”

Sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini gözler önüne seren Vuslateri, ikinci bir paylaşım yaparak bu kez “Direniyor güzelim. Güzel kalpli Tanyeli’m” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tanyeli, entübe edilmeden önce hastane sürecine dair bir video paylaşmıştı. Videoda şunları söylemişti:

Öte yandan Tanyeli, entübe edilmeden önce hastane sürecine dair bir video paylaşmıştı. Videoda şunları söylemişti:

“Beni lütfen yanlış anlamayın. Uzun zamandır hastanedeyim. 2 ayı geçti hastane durumum. Hasta ziyareti adabını tabii ki ben öğretecek değilim ama bizi anlamanızı istiyorum. Çok mutlu oluyorum dostlarımın gelmesine, ziyaret etmesine ama hastanede olmamın sebebi hastayım ve dinlenmek zorundayım.”

Ünlü oryantal, ziyaretçilerin saatlerce odada kalmasının kendisi için zorlayıcı olduğunu, ağrılarının arttığını ve dinlenemediğini de dile getirmişti.

Şimdi tüm gözler Tanyeli’den gelecek yeni bir haberde. Sevenleri, dostları ve hayranları onun tekrar sağlığına kavuşması için dua ediyor. 

Tanyeli, dansıyla olduğu kadar güçlü duruşuyla da hep akıllarda kaldı. Dileriz ki bu mücadeleden de zaferle çıkar.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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