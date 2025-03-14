Gonca Vuslateri'nin Geçtiğimiz Saatlerde Entübe Edilen Tanyeli ile İlgili Paylaşımı Korkuttu
Gonca Vuslateri'nin Geçtiğimiz Saatlerde Entübe Edilen Tanyeli ile İlgili Paylaşımı Korkuttu
Ünlü oryantal Tanyeli’den sevenlerini üzen haber geldi. Pankreas kanseriyle 2,5 yıldır mücadele eden sanatçı son günlerde iyileşme sürecine dair umut verirken bir anda entübe edildi.
Oğlu Taylan’ın duygusal paylaşımı herkesi hüzne boğdu. Ünlü isimlerden de art arda destek mesajları geldi. Safiye Soyman’ın ardından Gonca Vuslateri’nin paylaşımı ise herkesi daha da korkuttu. Peki Tanyeli’nin sağlık durumu nasıl? Yakın dostları ne dedi?
İşte detaylar…
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Bir döneme damga vuran efsane dansçı Tanyeli’yi herkes tanır. Yıllarca sahnelerin tozunu attırmış, dansıyla izleyenleri kendine hayran bırakmıştı.
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Hatta son açıklamalarından birinde yakında taburcu olacağını söylemişti. Ancak ne yazık ki beklenen haberin tam tersi geldi.
Ancak en dikkat çeken paylaşımlardan biri Gonca Vuslateri’den geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak herkesi korkuttu:
Öte yandan Tanyeli, entübe edilmeden önce hastane sürecine dair bir video paylaşmıştı. Videoda şunları söylemişti:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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