Gonca Vuslateri'nin Geçtiğimiz Saatlerde Entübe Edilen Tanyeli ile İlgili Paylaşımı Korkuttu

Tarzıyla, enerjisiyle ve sahne şovlarıyla hep ön plandaydı. Ancak son yıllarda onu yorgun ve bitkin gördük. Çünkü Tanyeli pankreas kanseriyle mücadele ediyor.

Hastalığını yıllar önce tesadüfen öğrenmiş, yaklaşık 4 aydır tedavi görüyordu. Geçtiğimiz aylarda onun için özel bir gece bile düzenlendi. Saba Tümer’den Çağla Şıkel’e, Zara’dan birçok ünlü isme kadar herkes oradaydı. Ancak Tanyeli sağlık sorunları nedeniyle bu geceye katılamadı. Yine de sevenlerine umut veren açıklamalar yapıyordu.