Sevgili Terazi, bu ay senin için bol aksiyon ve heyecan vaadediyor! Ayın ilk yarısında, Merkür'ün Jüpiter ile oluşturduğu pozitif enerji alanı, kariyer ve maddi konularda adeta bir talih kuşu etkisi yaratacak. Yaratıcılığını konuşturacağın projeler ve stratejik hamlelerinle, sektördeki rakiplerini toz duman edecek bir enerjiye sahip olacak ve adından sıkça söz ettireceksin. Ancak unutma, bu dönemde planlı ve disiplinli hareket etmek, başarının ve kazancın anahtarı olacak. Yani, adımlarını dikkatlice atmalı ve hedeflerini gözden kaybetmemelisin.

Ayın ikinci yarısında ise Merkür'ün Uranüs ile olan karşıtlığı, beklenmedik gelişmeler ve sürpriz fırsatlarla dolu bir dönemi işaret ediyor. Bu dönemde biraz sarsılabilirsin ama unutma ki, ani kararlar alman gerekebilir ve bu durumda iç sesine güvenmek ve hızlı düşünmek senin için büyük avantaj sağlayacaktır. Enerjini dengede tutmak ve riskleri iyi hesaplamak için analitik zekan kadar diplomatik karakterine de güven. Senin olanı alacaksın. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…