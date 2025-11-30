Sevgili Terazi, bu ay Merkür'ün Jüpiter ile yaptığı üçgen açı, zihinsel aktiviteni hızlandırıyor ve yoğun bir enerji dalgası ile karşı karşıya bırakıyor. Bu, adeta bir enerji patlaması gibi düşünülebilir. Ancak bu durum, baş ağrısı ve yorgunluk gibi bazı yan etkileri de beraberinde getirebilir.

Tam da bu yüzden ay boyunca, hafif spor aktiviteleri ve bol su tüketimi, bu enerji dalgasını dengede tutmana yardımcı olabilir. Belki bir yoga dersi, belki hafif bir koşu ya da sakin bir yürüyüş... Tabii seçim senin. Ayın ortasına geldiğimizde ise Dolunay'ın etkisiyle duygusal yoğunluğun artabilir. Bu dönemde hayal ettiğin yaşam tarzını hayatına adapte etmeyi düşünmelisin. Beslenme alışkanlıklarının ve düzeninin yenilenmesinin zamanı geldi. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…