Aralık Terazi Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu
Aralık 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.11.2025 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının Aralık ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Aralık ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu ay Merkür'ün Jüpiter ile yaptığı üçgen açı, zihinsel aktiviteni hızlandırıyor ve yoğun bir enerji dalgası ile karşı karşıya bırakıyor. Bu, adeta bir enerji patlaması gibi düşünülebilir. Ancak bu durum, baş ağrısı ve yorgunluk gibi bazı yan etkileri de beraberinde getirebilir.

Tam da bu yüzden ay boyunca, hafif spor aktiviteleri ve bol su tüketimi, bu enerji dalgasını dengede tutmana yardımcı olabilir. Belki bir yoga dersi, belki hafif bir koşu ya da sakin bir yürüyüş... Tabii seçim senin. Ayın ortasına geldiğimizde ise Dolunay'ın etkisiyle duygusal yoğunluğun artabilir. Bu dönemde hayal ettiğin yaşam tarzını hayatına adapte etmeyi düşünmelisin. Beslenme alışkanlıklarının ve düzeninin yenilenmesinin zamanı geldi. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

