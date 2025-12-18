onedio
Gördüğünüz Tüm Kötü Elbiseleri Unutun: Aslı Bekiroğlu'nun Ana Sınıfı Öğrencisi Misali Kombini Dillere Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.12.2025 - 14:40

Talihsiz açıklamaları ve gaflarıyla sık sık magazin gündemine konu olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, ilk sahnesinde tercih ettiği kombinle alay konusu oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Sosyal medya gündemine sık sık düşen oyuncu Aslı Bekiroğlu'na mutlaka denk gelmişsinizdir.

Bugüne dek İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım, Bandırma Füze Kulübü ve Yetiş Zeynep gibi projelerde yer alan Aslı Bekiroğlu, hafızalarımıza en çok Jet Sosyete'deki rolüyle kazınmıştı. 

Birkaç yıl önce yasadışı yollarla 'ifşa' adı altında özel fotoğrafları yayılınca gündeme oturan Aslı Bekiroğlu, dizi/film sektöründen de elini ayağını bir süreliğine çekmişti.  Barış Akarsu'nun film projesinde yer alacakken yaptığı büyük gafla projeden çıkarılınca adı iyice talihsiz açıklamalarıyla anılmaya başlamıştı.

Şimdilerde yeniden normal akışına geri dönen Bekiroğlu, en son EXXEN'de yayınlanmaya başlayan yeni dizisi Karma'yı duyurmuştu.

Dün geceye ise ilk sahnesiyle damga vurdu.

Bir mekana çıkan ve ilk kez sahne alan Aslı Bekiroğlu'nun tüm yakınları gecede hazır bulunurken, ünlü oyuncunun sahne öncesi kameralara verdiği görüntü sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. 

Aslı Bekiroğlu'nun sahne kombinin her bir detayı ayrı göze batarken, elbisesi çöp poşeti, lastikli çarşaf, abajur ve daha nicelerine benzetilerek alay konusu oldu.

Buyurun, önce şöyle bir baştan aşağı görelim kendisini!

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Kerem Senol

ablam o değilde evdeki çarşaf değilde,ben buna parada verdim dersen sana çok büyük keriz sinbderim ve dedim bile maalesef.😡😂🤣👎

yoksunn

nihal ziyagil olmuş