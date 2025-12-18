Gördüğünüz Tüm Kötü Elbiseleri Unutun: Aslı Bekiroğlu'nun Ana Sınıfı Öğrencisi Misali Kombini Dillere Düştü!

Bugüne dek İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım, Bandırma Füze Kulübü ve Yetiş Zeynep gibi projelerde yer alan Aslı Bekiroğlu, hafızalarımıza en çok Jet Sosyete'deki rolüyle kazınmıştı.

Birkaç yıl önce yasadışı yollarla 'ifşa' adı altında özel fotoğrafları yayılınca gündeme oturan Aslı Bekiroğlu, dizi/film sektöründen de elini ayağını bir süreliğine çekmişti. Barış Akarsu'nun film projesinde yer alacakken yaptığı büyük gafla projeden çıkarılınca adı iyice talihsiz açıklamalarıyla anılmaya başlamıştı.

Şimdilerde yeniden normal akışına geri dönen Bekiroğlu, en son EXXEN'de yayınlanmaya başlayan yeni dizisi Karma'yı duyurmuştu.