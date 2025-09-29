onedio
30 Eylül Salı Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

30 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Eylül Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün seninle birlikte hem iç dünyanın hem dış dünyanın ritmini daha yakından inceleyeceğiz. Zira, bedeninle ruhun arasındaki dengeyi sağlamak, zaman zaman zorlu bir denge görevi olabilir değil mi? Kimi zamanlar, bu iki unsur arasındaki uyum tamamen yerindeyken, bazı zamanlarda ise bu dengenin sarsıldığını hissedebilirsin. 

Bugün senin için önemli olan nokta ise hislerini takip etmek ve enerjini doğru noktalara yönlendirmek olacaktır. İçindeki enerjiyi, sana iyi hissettiren ve seni mutlu eden şeylere odaklaman, genel ruh halini yükseltecektir. Enerjini ve ruh halini dengede tutmak için sağlığına da iyi bak. Şifa dengede saklı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

