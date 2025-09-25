26 Eylül Cuma Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça hareketli ve enerji dolu bir gün olacak. Ancak dikkat et, bu hızlı tempo senin omurga ve eklemlerinde stres yaratmaya başlayabilir. Bunu engellemek için birkaç küçük tavsiyemiz var.

Öncelikle, gün içinde kendine biraz zaman ayır ve hafif esneme hareketleri yap. Bu, kaslarının rahatlamasını sağlayacak ve eklemlerindeki baskıyı azaltacak. Ayrıca, ofiste ya da evdeyken kısa yürüyüşler yapmayı ihmal etme. Hem biraz hareket etmiş olacaksın, hem de günlük stresini atmanın en sağlıklı yollarından birini bulmuş olacaksın.

Unutma, enerjini dengeli bir şekilde kullanmak ve kendine biraz zaman ayırmak bedenini dinlendirir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…